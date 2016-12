UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”: ISCRIZIONI APERTE PER IL NUOVO MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO IN “OMOTOSSICOLOGIA E LOW DOSE MEDICINE”

Nessuna novita' per questo articolo

Il master è finalizzato a fornire i più moderni strumenti culturali e terapeutici per l’efficace gestione delle patologie a più alta incidenza

Il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università Sapienza di Roma , con il patrocinio di AMIOT - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia - ha aperto le iscrizioni per il nuovo Master Universitario di II° livello in “Omotossicologia e Low Dose Medicine” .

L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto entro e non oltre il 28 febbraio 2017 e la loro conclusione sarà indicativamente nel mese novembre 2018.

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire al partecipante la conoscenza dei più moderni strumenti culturali e terapeutici per la gestione delle patologie a più alta prevalenza in ambito internistico e plurispecialistico secondo la chiave di lettura dell’Omotossicologia, della Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia e della Low Dose Medicine . Particolare attenzione durante il corso sarà dedicata all’insegnamento delle tecniche infiltrative e all’acquisizione della necessaria manualità attraverso le sessioni pratiche e le simulazioni.

Il Master ha durata biennale e sarà svolto in lingua italiana. L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 50 ore destinate alla prova finale; sono previste anche delle attività di e-learning e le restanti ore saranno impiegate per l’attività formativa in stage.

Per ulteriori informazioni sul Master e per iscrizioni: http://www.medibio.it/docs/slides/la-sapienza.pdf

