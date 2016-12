RIFIUTI, BALDI (LZ): INACCETTABILE DISCARICA VICINO RISERVA NATURALE









“È inaccettabile che una discarica contenente inerti pericolosi per la salute pubblica venga ubicata a 100 metri dalla Riserva naturale statale del litorale romano. Questo non soltanto per motivi di compatibilità con i valori del luogo ma anche perché occorre accertare preventivamente la natura dei rifiuti che vi andranno depositati. Si parla infatti anche di amianto e di altre sostanze altamente nocive per cui auspico che, in sede di autorizzazione, la situazione venga valutata attentamente così da non creare danni alla popolazione residente. Da parte mia farò tutto quanto in mio potere per evitare che questa discarica venga realizzata”. Così in una nota Michele Baldi, Capogruppo della Lista Civica Nicola Zingaretti al Consiglio Regionale del Lazio.