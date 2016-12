PSICOLOGIA. Scuola specializzazione IdO offre 3 patentini per formazioni specifiche

Su Psicodiagnosi, Training autogeno e Tce. Iscrizioni aperte fino al 21 gennaio

Roma, 22 dicembre – L’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) offre formazioni specifiche all’interno della sua Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva, che rilasciano al termine del quadriennio dei patentini quale riconoscimento dell’approfondimento della materia in oggetto. “Si parte dalla psicodiagnosi, e quindi dal test di Wartegg, su cui lavoriamo da trent’anni in ambito clinico. È uno tra i test più proficui ed è di facile somministrazione, implica però una conoscenza approfondita anche dei parametri psicometrici. Il rilascio del patentino agli specializzati della nostra scuola garantisce il riconoscimento che queste persone potranno utilizzare suddetto elemento psicodiagnostico”. A dirlo è Magda Di Renzo, psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttrice della Scuola di specializzazione dell’IdO.

Le iscrizioni saranno aperte fino a sabato 21 gennaio, essendo questo il primo giorno di lezioni presso la sede della Scuola IdO, in Via Alessandria 121 B, dalle 9 alle 13.

Un altro patentino afferisce all’utilizzo del training autogeno come strumento terapeutico. “In questo ambito facciamo riferimento all’ICSAT (Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy and Autogenic Training), l’associazione che in Italia protegge il training autogeno e lo elabora in maniera psicodinamica. L’obiettivo- chiarisce la psicoterapeuta- è fornire degli strumenti utilizzabili anche con la fascia di età adolescenziale, oltre che con i genitori. Proprio perché abbiamo fatto esperienze molto importanti di rilassamento con i genitori, o con i genitori e i bambini insieme”.

L’ultimo patentino riguarda il test del contagio emotivo (Tce) nato dall’esperienza clinica dell’IdO. “Ci permette di creare una gradualità all’interno del processo empatico, per non dire che tutti i bambini autistici hanno un’assenza di empatia. Possono averne un inizio- conclude Di Renzo- che può essere predittivo di futuri sviluppi”.

