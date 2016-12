Data ed ora di accesso alla pagina -



Sicilia. Crocetta:”Progetto per gli ex sportellisti siciliani per 85 milioni”

Palermo, 22 dic. Il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta,

comunica che la giunta odierna ha approvato un progetto di 85 milioni di euro a

valere sul fondo sociale europeo, per l'occupazione di tutti gli ex

sportellisti siciliani per un periodo di 18 mesi. “Tale progetto – dice il

presidente – permette di avviare al lavoro tutti e consente di avviare con

serenità un confronto con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali, per

trovare una soluzione definitiva. Abbiamo onorato gli impegni – conclude

Crocetta – che insieme all'assessore Gianluca Miccichè avevamo assunto con i

