Per Novara J azz il 2016 è stato un anno intenso. È stato un anno pieno di musica, pieno di incontri, pieno di occasioni da ricordare. Abbiamo avuto momenti di grande entusiasmo, abbiamo speso tante energie per rendere speciale ogni appuntamento. Siamo contenti dei nostri successi ma non ci fermiamo di certo qui. Antonio Zambrini, Massimo Minardi, Danilo Gallo, Paolo Fabbri, Tim Berne e Bruno Chevillon, Dave Burrell, Evan Parker, Tiziano Tononi e Daniele Cavallanti, Stephan Crump, Rob Mazurek, Silke Eberhard, Enten Eller, Soulful Torino, Cristiano Calcagnile, Claudio Lugo, Barry Guy, Fire! Orchestra e Melt Yourself Down, Francois Houle e Samuel Blaser sono solo alcuni dei nomi dei grandi artisti che ci hanno accompagnato durante questo 2016. Il ringraziamento più sentito va a tutto il nostro pubblico, che rende NovaraJazz ancora più sfavillante. Vogliamo inoltre augurarvi di trascorrere delle feste serene, ovviamente all'insegna del jazz!

Buon Natale e felice anno nuovo !

Lo staff di Novara J azz





E nel 2016 Novara J azz ha voluto istituire un premio per il miglior artista che si è esibito nel circuito taste of j azz: ad aggiudicarsi la prima edizione sono stati i Satoyama, quartetto tutto piemontese. La giuria composta da Antonio Ribatti, di MIDJ Lombardia, Luca D'Agostino, fotografo di jazz, Furio Di Castri, direttore del dipartimento jazz del Conservatorio di Torino, Marcello Lorrai, giornalista e critico musicale, Gianluca Petrella, musicista di fama internzionale, e Maurizio Brunod, direttore dell'Open Jazz Festival di Ivrea ha scelto i Satoyama e loro musica che saranno ospiti con un concerto speciale sul palco della XIV edizione di Novara J azz nel giugno 2017.





I Satoyama durante una loro recente esibizione a Novara - © Emanuele Meschini



Novara J azz coglie anche l'occasione per ricordare che per ricordare che la stagione, adesso in pausa, riprenderà giovedì 12 gennaio con gli appuntamenti taste of j azz a Opificio Cucina & Bottega. Ad esibirsi sul palco del Boccascena sarà Trio Quater un progetto musicale che desidera esplorare le dimensioni del suono che scaturiscono dall’interazione di tre chitarre acustiche immerse in uno spazio di silenzio accompagnando lo spettatore in questo viaggio. Appuntamento quindi nel 2017, per un altro imperdibile anno Novara J azz!

