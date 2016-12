INSIEME per gli italiani: Auguri a tutti gli italiani ovunque siano residenti. Esclusi quelli che…

Il programma di INSIEME

Il popolo italiano si contraddistingue ed esiste nella sua unità ed interezza e gli auguri di INSIEME per gli italiani ed i miei personali, vanno a tutti i nostri connazionali ovunque siano residenti nel mondo ed in Italia. I nostri migliori auspici per tutti quanti abbiano la buona volontà di risolvere i conflitti e proporre soluzioni condivise. Ma gli auguri e questi auspici di INSIEME per gli italiani non includono:

1. Tutti quelli che rubano e vendono il proprio compito di istituto per denaro;

2. Tutti quelli che denigrano il paese solo perché è una moda ma non si rimboccano le maniche per offrire il proprio contributo anche se minimo;

3. Tutti i politici senza timor di Dio e delle Sue Leggi che con il loro comportamento truffano la fiducia e l’onestà degli elettori;

4. Tutti quelli che hanno elevato la bugia a sistema di vita e ricercano solo l’arricchimento personale, mentendo e sapendo di mentire;

5. Tutti quelli che, pur avendo visto la morte con gli occhi, restano impuniti e continuano nella loro azione infedele e truffaldina ai danni del prossimo;

6. Tutti quelli che hanno tradito la stretta di mano offrendo in cambio solo le cose peggiori;

7. Tutti quelli che tramano continuamente ai danni del loro prossimo offrendo dolciumi avvelenati;

8. Tutti quelli che hanno spergiurato;

9. Tutti quelli che in nome di Dio commettono i peggiori crimini contro l’umanità;

10. Tutti quelli che considerano il proprio orticello l’oasi umana migliore ed inviolabile nella quale barricarsi e dalla quale difendersi uccidendo corpi ed anime.

Per tutte queste persone il Natale non può esserci perché essi non ne comprendono il profondo significato. Essi ignorano che la Natività è simbolo di innovazione, di rinascita della buona volontà a migliorarsi per migliorare. Per questi soggetti la giustizia terrena è scarna ed insufficiente. I Tribunali non servono. Per loro il Giudizio sarà implacabile proprio perché esageratamente misericordioso. AUGURI!

Il programma di “INSIEME per gli italiani” sintetizzato per punti

1) “INSIEME per gli italiani” non è legato a nessun partito politico esistente.

2) Costituzione in lobby del movimento per la soluzione sul territorio di residenza delle problematiche.

3) Introdurre una classe politica di eccellenza.

4) La Costituzione italiana è la giuda principale di INSIEME per gli italiani.

5) Voto per corrispondenza (meglio se elettronico) per votare in Italia senza recarvisi.

6) Abolizione del CGIE Consiglio Generale Italiani Estero.

7) Riorganizzazione dei Com.it.es con sistemi elettivi trasparenti., con funzioni ispettive e di controllo.

8) Nessuna disparità di trattamento tra italiani residenti in Italia e italiani residenti all’estero.

9) Regime di reciprocità tra Stati come avviene in UE. Possibilità di votare per le amministrative locali da parte degli stranieri residenti.

10) Impegno di tutte le forze di maggioranza ed opposizione per la politica economica del paese.

11) Meritocrazia a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione senza raccomandazioni.

12) Abolizione dello spoil sistem con il quale chi vince le elezioni soppianta i vecchi funzionari con soggetti del proprio schieramento.

13) Lotta ad ogni forma di corruzione e sottrazione del denaro pubblico.

14) Migliorare il potere di acquisto degli italiani all’estero per incrementare il made in Italy.

15) Lo Stato italiano si faccia carico dei danni economici subiti dagli italiani all’estero ed offrire assistenza legale mediante studi legali convenzionati.

16) La cittadinanza italiana è il fondamentale requisito di diritto ed il suo riacquisto immediato una priorità.

17) Essere competitivi con l’innovazione a tutto tondo dell’apparato statale.

18) Valorizzazione della presenza italiana nel mondo.

19) Pianificazione territoriale delle scuole di lingua e cultura italiane all’estero informa cooperativa.

20) Favorire ogni forma di interscambio attraverso concessione di borse di studio per i giovani.

21) Creazione di un network trans-nazionale intercontinentale in forma cooperativa.

22) L’Università dovrà avere un ruolo fondamentale soprattutto di ricerca incrementando convenzioni di carattere bilaterale tra nazioni.

23) Progetto di legge sulla “Responsabilità oggettiva dei partiti” sull’operato dei loro iscritti e dei loro parlamentari per reati o danni cagionati nell’esercizio delle loro funzioni.

24) Inibizione alle cariche pubbliche e parlamentari per i pregiudicati o condannati anche in primo grado.

25) Ruolo di rivalutazione della presenza femminile nei posti di potere non per legge e su base percentuale ma sempre tenendo conto di criteri meritocratici e di competenza così come per gli uomini. Nessuna preclusione di genere.

26) Ogni italiano ovunque viva merita un’adeguata assistenza sociale, sanitaria ed umanitaria.

27) Assistenza dei detenuti italiani all’estero con studi convenzionati in Italia e fuori.

28) Promuovere una politica di sviluppo turistico che tenga conto della presenza degli italiani all’estero: pacchetti turistici, biglietti convenzionati, multiproprietà, scambi di abitazioni, pagamenti rateizzati

29) Proporre alla Presidenza della Repubblica un candidato italiano eccellente residente all’estero.

30) Costituzione di un “Fondo Parlamentare per interventi fuori previsione legislativa” con una quota mensile pro capite per i parlamentari di 1000€ da usare per emergenze impreviste.