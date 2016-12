Milano. Cosa regalare a Natale? Chi ha deciso di regalare un cd ha solo l’imbarazzo della scelta fra box, cofanetti, album e compilation.

“Backpack” è il box imperdibile di Francesco De Gregori con tutti i 32 album ufficiali, di studio e dal vivo, rimasterizzati e riprodotti con le loro copertine originali, da “Theorius campus” del 1972 con Antonello Venditti per arrivare a “Vivavoce” del 2014 e “De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto” del 2015.

Sono quattro le canzoni nuove di Vasco Rossi all’interno dell’antologia “Vascononstop” che racconta tutta la sua storia con 69 canzoni in ordine cronologico dall’ultima “Un mondo migliore” alla prima “Jenny”.

“Contemporaneo” é la musica e la storia di Ivano Fossati in un box di 4 cd con successi e inediti, da “La mia banda suona il rock”, “La canzone popolare” a “La musica che gira intorno”.

Eugenio Finardi ha rimasterizzato i suoi primi cinque album nello speciale cofanetto di cd o vinili “40 anni di musica ribelle”, da “Non gettate alcun oggetto dai finestrini” del 1975 a “Roccando rollando” del 1979.

I Tazenda hanno raccolto tutti i loro successi e l’inedito “Sa oghe” dedicato ad Andrea Parodi nel cofanetto antologico “S’Istoria”.

“1965/1979 Diario di viaggio di Augusto e Beppe” é il cofanetto dei Nomadi che ripercorre i primi anni della band, con successi, inediti, demo, rarità. cover e altro.

“Black cat deluxe edition” di 2 cd e 1 dvd fa rivivere le emozioni dei concerti di quest’anno di Zucchero, incluse le bonus track “Ti voglio sposare” (ft. Tomoyasu Hotei), “Hechos de suenos (ft. Alejandro Sanz), “Turn the world down” e “Voices”.

Renato Zero si racconta in “Arenà”, un cofanetto con 2 cd e 1 dvd contenenti il meglio dei concerti all’Arena di Verona, con la partecipazione di Elisa, Emma, Francesco Renga, Sergio Castellitto e Carlo Giuffrè, arricchito dal brano inedito “Non dimenticarti di me”.

“Pooh 50 - L’ultima notte insieme” é il triplo album della band con oltre 50 canzoni, immagini dei concerti a San Siro, attimi rubati dal backstage e brani inediti della reunion a cinque.

Triplo cd bookset “Marconi Bakery 1973-1974” per la PFM che propone la versione rimasterizzata degli album pubblicati nel 1973 e 1974.

“Fonte d’amore” é l’esclusivo cofanetto che celebra i più grandi successi di Giuni Russo, in 4 dischi mai pubblicati in versione cd.

Per i suoi 50 anni di carriera Amedeo Minghi ha scelto un ponte tra passato e futuro per il cofanetto “La bussola e il cuore” di tre cd.

Di Mario Biondi è uscito “Best of soul” con 22 brani in 2 cd, di cui sette inediti.

“Marco Mengoni Live” è il capitolo finale del viaggio iniziato due anni fa con “Guerriero” insieme a 5 inediti e il duetto “Ad occhi chiusi” con Paloma Faith”.

“Adesso tour edition” é il box di Emma con “Nel posto più lontano”, “You don’t love me”, “Libre” ft. Alvaro Soler, il secondo cd con le tracce ‘live’ e nel dvd le immagini dei concerti.

“Voce” ripercorre la carriera musicale di Arisa in 19 canzoni, da “Sincerità” del 2009 fino al nuovo singolo “Una cantante di musica leggera" con Tricarico.

“Il mestiere della vita” è l’album di Tiziano Ferro con 13 brani inediti e i duetti con Tormento e Carmen Consoli.

Il concept album “Made in Italy” di Ligabue contiene 14 canzoni che hanno una loro autonomia come il primo singolo “G come giungla”.

“Le migliori” della coppia Mina Celentano contiene 12 brani fra cui il primo singolo “Amami amami” e la nuova versione di “Prisencolinensinainciusol”.

“0+” di Benji & Fede contiene il singolo “Amore wi–fi” che ha raggiunto su Spotify il record italiano di streaming nel giorno di debutto.

“Oronero” di Giorgia contiene il singolo omonimo scritto dal suo compagno Emanuel Lo e anche il brano “Sempre si cambia” firmato da Pacifico.

Da prendere in considerazione anche “Love life peace” di Raphael Gualazzi, “Terza stagione” di Emis Killa, “Santeria” di Marracash & Guè Pequeno, “Utòpia” dei Litfiba, “Non solo Leali” di Fausto Leali, “Unici” di Nek.

“Laura Xmas” è la proposta di Laura Pausini con dodici grandi classici della tradizione natalizia a tutto swing.

“Kylie Christmas (Snow queen edition)” della Minogue contiene anche il duetto con Mika in “Wonderful Christmastime”.

“Blue & lonesome” riporta i Rolling Stones alle origini e alla passione per la musica blues che è sempre stata il cuore e la loro anima.

Fra le compilation c’è la doppia “Radio Italia Hits and Christmas 2016” che raccoglie 30 hits del momento e canzoni di Natale cantate dai grandi artisti italiani.

“Hot party winter 2017” é l’unico marchio garanzia di grandi successi con tutto il meglio del pop e della dance in doppio cd.

“Disco Radio Compilation 10.0” comprende 36 brani in 2 cd con il meglio del panorama musicale internazionale; da non perdere anche “Superhits winter 2017” e ”Hits winter 2016”.

“Braccialetti rossi 3” è la colonna sonora della terza stagione della fortunata serie di Rai1 con 14 tracce fra inediti e vecchi successi di Niccolò Agliardi e “Conta” cantata da Francesco Facchinetti.

Infine il cd con dvd “59° Zecchino d’Oro 2016” con la canzone vincitrice “Quel bulletto del carciofo”, le piazzate “Kyro” e “Pikku peikko”, nonché la nuova versione di “Le tagliatelle di nonna Pina”.

Franco Gigante