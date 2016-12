A Massafra grande successo per le attività pro-Telethon dell’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco"

Nessuna novita' per questo articolo





(N.B.) Ammonta a 6.100,70 euro la cifra raccolta dall’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” per Telethon, la conosciuta manifestazione a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche.

Tutti coinvolti a promovere eventi e iniziative: genitori, alunni, ex alunni, insegnanti e dirigenti.

L’esordio si è avuto con la “pettolata” nel giorno di Santa Cecilia nei plessi scolastici, per poi giungere alla “partita del cuore” che ha visto la sfida tra rappresentanze di studenti e amministrazione comunale.

Sabato 10 dicembre è stata la volta di un originalissimo mercatino, sempre pro Telethon, gestito dai genitori, che ha messo in bella mostra particolari manufatti realizzati dalla “famiglia” della S. Giovanni Bosco.

La giornata clou è stata domenica 11 dicembre quando, presso il plesso “Rodari”, si è dato vita ad un simpaticissimo “open–day” con mascottes, mimi, giocolieri e laboratori per i più piccoli. Lo scopo è stato quello di mostrare per condividere, socializzare per divulgare. A tal proposito un ringraziamento particolare va rivolto alla società “Young Basket Massafra”, che denota sempre grande sensibilità verso la solidarietà.

La conclusione delle manifestazioni si è avuta il 17 dicembre quando, nella locale sede della BNL, dopo una serie di intrattenimenti musicali, è stato consegnato il salvadanaio dell’istituto S. Giovanni Bosco contenente tutti i versamenti raccolti nel corso di 15 giorni intensi e allo stesso tempo esaltanti. Grande soddisfazione da parte del delegato locale Telethon, l’insegnante Anita Resta che, nel ringraziare tutti per la straordinria sensibilità mostrata dalla famiglia della “S. G. Bosco” nella raccolta fondi da destinare alla ricerca delle malattie genetiche per la ricerca, ha sottolineato come, con l’aiuto di tutti, sia possibile ottenere grandi risultati.

Per informazioni: Claudia Bisignani <wlmailhtml:{EF2C43CA-667A-4E94-A1BA-6C0EAE9680CB}mid://00001293/!x-usc:mailto:claudiabisignani@libero.it> .

Un gruppo dei collaboratori dell’Istituto Compr4ensivo“S.G.Bosco.