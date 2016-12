:: clicca qui per il download del file video su WeTransfer (644 MB disponibile fino al 28 dicembre 2016)









:: clicca qui per il download del file video su WeTransfer (62 MB disponibile fino al 28 dicembre 2016)

Tornano finalmente in Italia le 17 opere d’arte trafugate dal Museo di Castelvecchio a Verona, il 19 novembre del 2015, e ritrovate il 6 maggio scorso grazie ad un’operazione lunga e complessa che ha visto impegnati in piena sinergia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Verona, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, supportato dall’arma territoriale, la Polizia di Stato per cui hanno operato il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Verona, la magistratura e le forze speciali moldave e ucraine e la Direzione Centrale di Polizia Criminale italiana che ha consentito la cooperazione internazionale.

Questa mattina presso il museo Khanenko di Kiev ci sarà la cerimonia di riconsegna delle opere trafugate alla presenza del Presidente dell’Ucraina Petro Porošenko, del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, del sindaco di Verona, Flavio Tosi e dell'intera delegazione Italiana.

La cerimonia è stata trasmessa in diretta dalle ore 11.45 sul canale ufficiale Facebook del Mibact www.facebook/MiBACT.

Nel pomeriggio di oggi, alle 17.30, le opere saranno riportate al Museo di Castelvecchio dove si terrà la cerimonia a cui potranno partecipare giornalisti, fotografi e i cineoperatori interessati, accreditandosi entro le ore 12:00 di oggi all’indirizzo ufficiostampa@comune.verona.it



Ecco i componenti della delegazione di Stato che insieme al Ministro Franceschini è a Kiev per il recupero dei 17 quadri: il Sindaco di Verona, Flavio Tosi; il Comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Gen. Fabrizio Parrulli; il Sostituto Procuratore dott. Gennaro Ottaviano; il Direttore del Servizio Centrale Operativo (SCO); il dott. Vincenzo Nicolì; il capo della squadra mobile di Verona, Roberto di Benedetto; il comandante del reparto operativo Tutela Patrimonio culturale, il ten. col. Antonio Coppola; il curatore del Museo di Castelvecchio, dott. Ettore Napione.



POCHE ORE AL RIENTRO IN ITALIA | Alle 18:00 cerimonia al Museo di Castelvecchio

Mancano poche ore al rientro in Italia delle diciassette opere trafugate dal Museo di Castelvecchio a Verona il 19 novembre 2015. I tecnici, una volta controllato lo stato di conservazione delle tele e dello strato pittorico, stanno procedendo all’imballaggio dei dipinti per il trasporto aereo in condizioni di sicurezza. L’arrivo dei capolavori, che comprendono tra l’altro opere di Bellini, Pisanello, Tintoretto, Rubens e Mantegna, è previsto nel pomeriggio con una cerimonia aperta alla stampa alle ore 18, presso l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca



FRANCESCHINI: OGGI SI RIMARGINA FERITA DOLOROSA AL PATRIMONIO CULTURALE

“Oggi è una giornata di gioia e soddisfazione. Il ritorno in Italia dei diciassette capolavori trafugati più di un anno fa dal Museo di Castelvecchio di Verona è il frutto di un intenso e proficuo lavoro di squadra nelle indagini e di una positiva collaborazione internazionale. Ringrazio la magistratura, le forze dell’ordine, il corpo diplomatico e le autorità ucraine che hanno permesso di rimarginare una ferita dolorosa al patrimonio culturale italiano e mondiale”.

Così il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, al termine della cerimonia di riconsegna delle opere tenutasi oggi a Kiev.



Roma, 21 dicembre 2016

Ufficio Stampa MiBACT