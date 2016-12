(N.B.) Giorno 28 dicembre, alle ore 17,00, presso il Palazzo De Notaristefani sito in Via Vittorio Veneto n. 15, il sindaco Fabrizio Quarto e i componenti la Giunta Comunale incontreranno la stampa per la tradizionale conferenza di fine anno.

Il sindaco aveva, tra l’altro, incontrato la stampa alla conclusione dei suoi primi 100 giorni (lo scorso 14 ottobre) e in tale occasione ebbe ad illustrare la situazione trovata al momento del suo insediamento. Adesso, certamente, avrà occasione per illustrare quanto è stato fatto e cosa si ha intenzione di fare nel nuovo anno. Insieme ai componenti delle Giunta Comunale risponderà con piacere, quindi, prima degli auguri dello scambio degli auguri, ai giornalisti presenti alla conferenza.

Nella foto lo stemma del Comune di Massafra.