Vigilia vittoriosa a Lurago d'Erba

Vigilia di Natale vittoriosa per Marco Aurelio Fontana oggi a Lurago d'Erba (CO).Prima di festeggiare, il Prorider della Cannondale Factory Racing ha fatto gioire i suoi tifosi nel tradizionale ciclocross della Vigilia imponendosi nella gara Open.«Trascorrere le feste tra famiglia e corse, sia per me che per i miei cari è ormai una tradizione. Passare la Vigilia a Lurago è un classico, tanto che l'anno scorso, l'unico in cui non mi sono cimentato nel cx, non sono mancato all'appuntamento e sono venuto a vedere la gara. Vincere su questo percorso ha sempre un valore importante, la condizione è in crescita e sono felice di come sta proseguendo la preparazione invernale. Il mio obiettivo è essere competitivo l'8 di gennaio per la sfida tricolore. Auguri a tutti!» commenta tagliato il traguardo in impennata.Prossima corsa per Fontana: il 26 dicembre, a Santo Stefano, ad Albenga (SV).