Allerta europea per Listeria monocytogenes nei formaggi Fedou. Lo segnala l'Agenzia per la sicurezza alimentare tedesca





Il comunicato diffuso la vigilia di Natale dall'Agenzia tedesca per la sicurezza alimentare è molto chiaro e non lascia spazio a dubbi. Nei formaggi francesi Fedou, fatti dal latte crudo di pecora, venduti dalle catene di supermercati alimentari in Germania, Austria, Francia, Italia e distribuito ai grossisti in Europa, è stata accertata la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Alcuni di questi prodotti, il Tomme du Fédou, Soureliette, Titounet, Lou Claousou, Lou Sounal, Teoulette Brique, Titounet, Fédou, Brie de Brebis Cardabelle, Pérail Excellence, Rocketou, Pérail Tradition sono stati commercializzati prima del provvedimento di recesso, ha dichiarato la società in un comunicato. I lotti dei formaggi in questione sono rispettivamente il Tomme du Fédou Data di scadenza: 2017/02/14, Lotto n. 16.280.003, data di scadenza: 2017/10/02, Lotto n. 16.284.003, data di scadenza: 22/02/2017, lotto n. 16.288.005, data di scadenza: 2017/03/01, Los No:. 16.294.005, data di scadenza: 2017/03/03, lotto n. 16.306.001; Soureliette Data di scadenza: 2017/10/01, Lotto n. 16.280.003, data di scadenza: 2017/01/18, Lotto n. 16.288.005, data di scadenza: 2017/01/20, Lotto n. 16.288.005, data di scadenza: 18/01/2017, Los No:. 16.294.005, data di scadenza: 25/01/2017, lotto n. 16.295.002, data di scadenza: 27/01/2017, lotto n. 16.298.005, data di scadenza: 2017/02/01, lotto n. 16.302.002, data di scadenza: 16302002: 2017/02/10, partita n. data di scadenza: 2017/03/02, lotto n. 16.306.001,data di scadenza: 2017/08/02, lotto n. 16.306.001,data di scadenza: 2017/02/14 ,data di scadenza: 22/02/2017,data di scadenza: 2017/02/24,data di scadenza: 2017/01/03,data di scadenza: 2017/03/03,data di scadenza: 2017/03/08,data di scadenza: 2017/03/10,data di scadenza: 2017/03/15,data di scadenza: 17/03/2017; Lou Claousou Data di scadenza: 2016/08/12, Lotto n. 16.293.001, data di scadenza: 2016/12/10, Lotto n. 16.295.001, data di scadenza: 14/12/2016, lotto n. 16.295.001; Lou Sounal Data di scadenza: 23/12/2016, lotto n. 16.293.001,data di scadenza: 29/12/2016, lotto n. 16.293.001,data di scadenza: 2017/01/04, Lotto n. 16.301.002,data di scadenza: 2017/01/05, Los No:. 16.301.002,data di scadenza: 31/12/2016, lotto n. 16.301.002; Teoulette Brique Data di scadenza: 21/11/2016, lotto n. 16.284.001,data di scadenza: 2016/05/12, Lotto n. 16.298.001, data di scadenza: 2016/12/19, Lotto n. 16.305.00; Titounet Data di scadenza: 2016/12/12, Lotto n. 16.298.004; Fédou Data di scadenza: 26/11/2016, lotto n. 16.284.002, data di scadenza: 2016/10/12, Lotto n. 16.298.004; Brie de Brebis Cardabelle Data di scadenza: 2016/03/12, Lotto n. 16.284.002, data di scadenza: 2016/12/05, Lotto n. 16.284.002, data di scadenza: 2016/12/12, Lotto n. 16.284.002, data di scadenza: 2016/11/24, Los No:. 16.284.002, data di scadenza: 2016/12/16, lotto n. 16.284.002,data di scadenza: 2016/12/18, lotto n. 16.298.004, data di scadenza: 24/12/2016, lotto n. 16.298.004; Pérail eccellenza Data di scadenza: 17/11/2016, lotto n. 16.288.002, data di scadenza: 2016/11/18, Lotto n. 16.288.002, data di scadenza: 2016/11/24, Lotto n. 16.293.003; Rocketou Data di scadenza: 23/11/2016, lotto n. 16.288.002, data di scadenza: 28/11/2016, lotto n. 16.288.002, data di scadenza: 2016/11/29, Lotto n. 16.288.002, data di scadenza: 2016/12/05, Los . No: 16293003; Pérail Tradition Data di scadenza: 28/11/2016, lotto n. 16.288.002, data di scadenza: 2016/11/29, Lotto n. 16.288.002 data di scadenza: 2016/05/12, Lotto n. 16.293.003. Non possono essere esclusi rischi per la salute. I supermercati a loro volta dovrebbero avere sbandierato un cartello per avvisare i clienti. L'Ufficio Federale tedesco per la protezione dei consumatori ha già informato il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi dell'Unione europea (UE). Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilanciando l'allerta riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de, ricorda che la Listeria, è una famiglia di batteri composta da dieci specie. Una di queste, Listeria monocytogenes, causa la listeriosi, una malattia che colpisce l’uomo e gli animali. Seppur rara, la listeriosi è spesso grave, con elevati tassi di ricovero ospedaliero e mortalità. Nell’UE sono stati segnalati circa 1 470 casi nell’uomo nel 2011, con un tasso di mortalità del 12,7 %.La Listeria si ritrova nel terreno, nelle piante e nelle acque. Anche gli animali, tra cui bovini, ovini e caprini, possono essere portatori del batterio.Il consumo di cibo o mangime contaminato è la principale via di trasmissione per l’uomo e gli animali. Le infezioni possono verificarsi anche attraverso il contatto con animali o persone infetti.La cottura a temperature superiori a 65 °C uccide i batteri. Tuttavia il batterio Listeria può essere presente in diversi alimenti pronti e, a differenza di molti altri batteri di origine alimentare, tollera gli ambienti salati e le basse temperature (tra +2 °C e 4 °C).Considerata la resistenza di questo batterio, insieme agli elevati tassi di mortalità nell’uomo, la manipolazione sicura degli alimenti riveste un’importanza capitale per tutelare la salute pubblica.Nelle persone infette i sintomi variano, da lievi sintomi simil-influenzali, come nausea, vomito e diarrea, a infezioni più gravi, quali meningite e altre complicanze potenzialmente letali. Le persone più sensibili alle infezioni da Listeria sono gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone con deficit del sistema immunitario.

Lecce, 24 dicembre 2016

