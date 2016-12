Il Prorider brinda anche a Santo Stefano









Continua la scia vincente del Prorider, che oggi si è imposto nel ciclocross di Santo Stefano ad Albenga (SV). Nella gara Open l’alfiere della Cannondalde Factory Racing ha avuto la meglio sui giovani Todaro e Cibrario.

«Sono soddisfatto della prova odierna, è stata un'altra bella giornata di lavoro e festa insieme agli amici del ciclocross. La pista era davvero divertente e i tanti ragazzini che mi hanno fatto il tifo mi hanno gasato non poco. La preparazione in vista dei Campionati Italiani procede per il meglio, è da un po' che non conquisto una maglia e sinceramente mi manca. Con un paio di altre corse nelle gambe dovrei essere pronto per l'appuntamento più importante dell'inverno» racconta nel post gara.

Prima della sfida tricolore, in programma a Silvelle di Trebaseleghe (PD) l'8 gennaio, Marco Aurelio Fontana sarà in gara il 31 dicembre a Scorzè (VE).