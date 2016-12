Si svolgerà domani alle ore 20:30 all'Istituto Marino Bosurgi Caneva di Mortelle, la 7° edizione dello spettacolo: "DANZA E MUSICA OLTRE LE BARRIERE"



L'evento ideato dallo scrittore non vedente Andrea La FAUCI per garantire una effettiva integrazione del mondo dei diversamente abili, sarà presentato dall'avv Silvana Paratore, legale impegnato da anni nel volontariato culturale e sociale.

Prevista una raccolta fondi per l'Associazione ONLUS LA LINEA CURVA - PERSONE ED AUTISMO che persegue finalità di solidarietà volte al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da autismo.

La serata di solidarietà è patrocinata dal Comune di Messina, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti "Eduardo Caianiello" e dall'Ass. Onlus Carolina : organizzazione senza scopo di lucro che promuove l’importanza degli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A. comunemente chiamati Pet Therapy) in ambito socio assistenziale e sociosanitario dando vita a progetti ed attività co-terapeutiche, educative e ludiche allo scopo di migliorare le condizioni e la qualità di vita di persone sane o affette da disabilità o disturbi psicofisici avvalendosi della naturale dolcezza ed empatia dei cani.

Previsti gli interventi dei dott.ri Pioggia ed Arnao del C.N.R. e del Blind Chef non vedente Anthony Andaloro . Musica , teatro con artisti disabili, balli e canti popolari tradizionali animeranno la serata in musica volta a “superare le barriere”.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming all’indirizzo: htpps:// m.facebook.com/andrea.lafauci.96