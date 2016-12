Gli auguri di Buon Natale e Buon Anno di Maryam Rajavi presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iranaina

Nessuna novita' per questo articolo

Natale è il giorno in cui il mondo è stato benedetto dalla nascita di un grande profeta di Dio.

Buon Natale a tutti i cristiani in Iran e in tutto il mondo.

Natale è il giorno della gioia, della speranza e della salvezza per l’umanità.

In questo giorno ammiriamo anche la Vergine Maria, che ispira tutte le donne ed in particolare le donne oppresse del mondo.

Gesù ha detto “Ama il tuo prossimo come te stesso”.

Ecco perché molti cristiani in tutto il mondo sostengono la Resistenza Iraniana.

Ispirata dal suo messaggio, la resistenza iraniana vuole creare una società basata sulla libertà, sull’uguaglianza e sulla separazione tra religione e stato.

Nel futuro Iran i seguaci di tutte le religioni, compresi i cristiani, sono uguali e liberi e non vengono più tormentati.

In questa Vigilia di Natale auguriamo che il messaggio liberatorio di Gesù Cristo abbracci il mio popolo oppresso.

Con la stessa speranza, auguro un Felice Nuovo Anno 2017 a tutte le nazioni, soprattutto in Medio Oriente e al popolo innocente della Siria.

Possa il 2017 essere un anno di libertà per il mio paese, l’Iran.

Chiedo a tutti di unirsi in solidarietà con la Resistenza del popolo iraniano, per la libertà e la democrazia e per iniziare un nuovo capitolo nella vita di tutti i popoli della regione.





Mahmoud Hakamian

@HakamianMahmoud