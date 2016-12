GELO A CATANIA - EMERGENZA UMANITARIA PER I SENZA TETTO

APPELLO ALLE AUTORITA’ E ALLE ISTITUZIONI DELLA CITTA’

LA FCE METTA A DISPOSIZIONE LE STAZIONI DELLA METRO’E LA PROTEZIONE CIVILE LA SUSSISTENZA NECESSARIA

Free Green Sicilia lancia un accorato all’allarme umanitario dovuto al forte freddo di questi giorni in città ed in particolare di notte, quando le temperature scendono a zero.

L’allarme di Free Green Sicilia si rivolge in primo luogo alle Autorità e alle Istituzioni della città affinchè si adoperino da subito, e almeno per tutto il periodo invernale, a mettere a disposizione adeguate sistemazioni notturne da città civile per i senza tetto che vivono, si fa per dire, in luoghi di fortuna e all’addiaccio, rischiando di morire assiderati (e magari senza adeguato cibo, che però distribuiscono gruppi di volontari facendo del loro meglio per rintracciare, ma non sempre ci riescono, i senza tetto, ai quali va il nostro accorato plauso!).

Per tale motivo si chiede alla FCE di mettere a disposizione le fermate più sicure e riscaldate della metropolitana (ad iniziare da piazza Stesicoro, magari con un’opportuna sorveglianza a tutela degli ospiti) e alla protezione civile, in quanto si tratta di vera emergenza umanitaria, di fornire il materiale di sussistenza dovuto in questi casi ( tende, cibo, coperte ….)!

Alfio Lisi

Portavoce