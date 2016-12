INSIEME per gli italiani: Il Tramonto di Verdini e compagnia bella. Merlo e Maie, bye bye

di Carmelo Cicala Presidente di INSIEME per gli italiani

Il gruppo parlamentare Ala capitanato da Verdini è stato definitivamente scaricato dal governo. Verdini aveva preteso tre posti, un viceministro e due di sottosegretari. Invece niente di niente. Scaricati! E come sempre, manco a dirlo nelle foto che contano, Ricardo Merlo non c’è. Lo vediamo tutti. Qualcuno glielo vada a dire a Ricardo Merlo che a quest’ora sarà al mare steso al sole che la barca affonda. Anche Zanetti, vice all’economia ed esponente di spicco di Ala, ha rifiutato il posto che gli era stato confermato volendo dimostrare un gesto cavalleresco. Si immagini se all’on. Ricardo Merlo qualcuno o qualcosa avrebbe mai concesso nulla. Neanche uno strapuntino fuori Monte Citorio. Oramai, inviso com’è alla politica ed avvezzo al trasformismo più spudorato per Merlo si apre una stagione di caduta libera. Alle prossime elezioni, considerando anche la formidabile squadriglia di incapaci della politica di cui si è circondato, incasserà ciò che si merita: una disfatta. INSIEME per gli italiani lo batterà in casa mettendo in luce meticolosamente e costantemente tutte le magagne, le bugie e le lusinghe propinate ad un elettorato che si sta finalmente per svegliare. L’America del sud, oggi, sa e se non sa saprà benissimo chi è Merlo ed il Maie, non commetterà l’errore troppe volte reiterato di rieleggere un inconcludente politicante.