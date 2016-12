In distribuzione dal 9 gennaio il calendario “Città di Massafra 2017” proposto da Adriano Di Bari con scatti fotografici inediti di Domenico Semeraro





Nino Bellinvia

Mercoledì scorso, 28 dicembre, al termine della conferenza stampa di fine anno 2016, il sindaco Fabrizio Quarto ha presentato il calendario “Città di Massafra 2017”, proposto da Adriano di Bari, con foto di Domenico Semeraro e la collaborazione di “LiberDanza”. Sei le foto, più due di copertina, tutte inedite, che raccontano una “Massafra particolare”. Il calendario “Città di Massafra 2017” sarà in distribuzione dal 9 gennaio, presso l’Ufficio Turistico IAT sito in Piazza Garibaldi. Ricordiamo ai cittadini che ha una tiratura di solo 1000 copie!

Come abbiamo detto sopra, sono sei le foto, più quelle di copertina e ultima di copertina, tutte inedite, con le quali Domenico Semeraro fotografo per passione e dipendente del Comune di Massafra, per il terzo anno consecutivo racconta una “Massafra particolare”, riuscendo con il suo lavoro fotografico a suscitare emozioni e curiosità. Nei suoi “scatti” ha anche evidenziato alcuni luoghi, a molti sconosciuti, del territorio massafrese, come l’ex Convento dei Cappuccini, cripte affascianti e strade “misteriose”. Alla realizzazione del calendario hanno anche collaborato le ragazze di “LiberDanza” di Massafra con le loro “figure in movimento”.

Ecco la descrizione delle immagini del calendario.

L'immagine riportata nella copertina è ripresa nella Cripta della Candelora, ed è una delle rare immagini esistenti di Madonna con Bambino in piedi raffigurata in un materno "mano nella mano". Questa caratteristica pone l'affresco in una posizione di risalto in una iconografia mariana di epoca bizantina e post, generalmente raffigurante la Madre con il Fanciullo tra le braccia, o comunque nel grembo.

La foto riportata nella pagina riservata ai mesi di gennaio e febbraio riproduce una veduta parziale del Duomo di San Lorenzo ricomposta fotograficamente in modo tale da emergere, grazie ad una tenue luce latente fortunatamente presente nel momento dello scatto, tra gli edifici circostanti. La scelta del bianco e nero è dovuta dalla necessità di lasciare alla scena un alone di drammaticità che esaltasse le forme architettoniche.

La pagina di marzo e aprile è riservata a una classica composizione panoramica verticale della cripta della Candelora, una delle più belle cripte di cui Massafra possa vantarsi. La foto della pagina di maggio e giugno è uno scorcio di una parte dell'abitato situata nei pressi della nuova area a verde (ex giardino Scarano), nei pressi di Piazza Broia. La scena è valorizzata, oltre che da un cielo particolarmente scenografico, anche dalla presenza del gatto "itinerante", ripreso esattamente al centro del fotogramma. La pagina di luglio e agosto riporta una veduta panoramica verticale dell'altra famosa Cripta bizantina di Massafra, quella di San Leonardo. Settembre e ottobre sono proposti su una foto che propone una veduta delle torri campanarie del Santuario di Gesù Bambino dalla zona di Piazza Broia, sempre nei pressi dell'ex giardino Scarano. La foto, riportata nei mesi di novembre e dicembre, è ripresa nel piazzale antistante all'ex Convento dei Cappuccini e propone una triplice composizione di soggetti, laddove nel terzo superiore fa bella mostra di sé l'elemento naturale, rappresentato da un minaccioso cielo denso di nuvole; nel terzo centrale l'elemento architettonico/urbano, rappresentato proprio dal corpo dell'ex convento; nel terzo inferiore, l'elemento umano rappresentato da due figure femminili danzanti, riprese però in un indefinito mosso che esaltasse un dinamismo contrapposto alla staticità degli elementi architettonici. L'ultima pagina presenta lo stesso leitmotiv, solo che è ripresa sulla scalinata che collega proprio l'Ex Convento dei Cappuccini a Via Larotonda.

Vogliamo ricordare ai nostri lettori che Domenico Semeraro vive con la sua famiglia a Monteiasi (Ta), ove è nato nel 1967. Coltiva la passione per la fotografia da oltre dieci anni, nei quali ha messo in pratica, grazie ad essa, le doti per le arti grafiche, di cui era già naturalmente in possesso, coniugandole con la scrittura della luce. Gli approcci con la pellicola sono stati pochi, mentre è con l’uso del digitale che realmente decide di acquisire tecnica ed esperienza, non limitandosi a generi specifici di fotografia, ma sperimentando i diversi campi, dalla ritrattistica alla paesaggistica, dallo still – life alla fotografia di teatro. In quest’ultimo campo, in particolare, ha collaborato con alcune scuole di danza della provincia di Taranto. Particolare impronta, d’esperienza e notorietà, è stata la partecipazione, dapprima come freelance poi come fotografo accreditato, alla kermesse che ogni anno si svolge ad Oria (BR) in occasione del Torneo dei Rioni. Per due anni consecutivi il calendario dell’evento ha riportato le sue immagini nella maggior parte delle illustrazioni. La fotografia storico-rievocazionista lo affascina così tanto, da indurlo a partecipare, con riconosciuto successo da vincitore, a un concorso svoltosi in una località veneta, terra sia di rievocazioni storiche, che di affermati fotografi, proprio con uno “scatto” compiuto ad Oria nel 2011. Nel 2012 è nella giuria tecnica per l’esame delle opere nell’ambito della prima edizione del concorso fotografico legato al Torneo di Oria. Nel 2013, in quella per il concorso fotografico sulla Passione Vivente, sempre di Oria, conclusosi con la pubblicazione e divulgazione del calendario 2014 in cui trovano posto sue diverse fotografie. Premiato in diverse altre manifestazioni.

Della fotografia ama la possibilità di congelare un momento, di fissare un attimo. Un fotografo, Domenico Semeraro che, regata a tutti, emozioni con i suoi scatti. Proprio come ha fatto con le immagini riportate sul calendario “Città di Massafra” degli ultimi tre anni.

Per contatti con il bravo fotografo: d.semeraro@comunedimassafra.it

Nella foto la copertina del Calendario 2017 “Città di Massafra” .