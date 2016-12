Milano, 31 dicembre 2016 - LATAM Airlines, la compagnia aerea leader in America Latina, e Qatar Airways, conosciuta in tutto il mondo, entrambi membri dell'alleanza oneworld,hanno annunciato che Qatar Airways, attraverso la consociata, di suo totale controllo, Qatar Airways Investments (UK) Ltd ("Qatar"), ha completato l'acquisizione del 10% di LATAM raggiungendo un totale di 60.837.452 azioni. L’offerta in opzione agli azionisti di 61.316.424 nuove azioni, al prezzo per azione di US$10, si è conclusa lo scorso 23 Dicembre 2016, giorno nel quale Qatar ha sottoscritto le azioni di LATAM attraverso la sua società, interamente controllata, Qatar Airways Investments (UK) Ltd., in qualità di assegnatario del diritto di prelazione assegnato dagli azionisti Cueto, Amaro, Eblen e Bethia Groups al Qatar, così come convenuto tra LATAM e Qatar, e di altri azionisti di minoranza proprietari di 12.140 azioni di LATAM. Il 28 dicembre 2016, Qatar ha sottoscritto inoltre 30.349.907 azioni non sottoscritte dagli azionisti durante la fase di diritto di prelazione. L'ingresso di Qatar Airways come azionista di LATAM rappresenta una occasione unica per sviluppare un rapporto a lungo termine e per esplorare nuove opportunità di connessione fra Asia e Medio Oriente. Per maggiori informazioni o materiale fotografico: Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Interface Tourism Italy Marcella Re (wlmailhtml:{EF2C43CA-667A-4E94-A1BA-6C0EAE9680CB}mid://00000789/!x-usc:mailto:marcella.re@interfacetourism.com) Attilia Bossi (wlmailhtml:{EF2C43CA-667A-4E94-A1BA-6C0EAE9680CB}mid://00000789/!x-usc:mailto:attilia.bossi@interfacetourism.com) Elisa Eterno (wlmailhtml:{EF2C43CA-667A-4E94-A1BA-6C0EAE9680CB}mid://00000789/!x-usc:mailto:elisa.eterno@interfacetourism.com) Via Carducci 36, 20123 Milano – Italy