INSIEME per gli italiani: che il nuovo anno rinnovi tutti i parlamentari della Circoscrizione estero. Vadano tutti a casa tranne una e lascino il posto a gente fresca e volenterosa

Cari connazionali italiani, pezzi di questa Italia sofferente ovunque siate residenti, fate qualcosa per il vostro paese. Fatela come avete fatto con le rimesse della prima emigrazione. Portate e votate candidati nuovi alle prossime politiche. Fate in maniera tale da preferire il nuovo, il non compromesso. Avete visto anche voi che i parlamentari eletti nella circoscrizione estero sono sempre gli stessi. Non è né possibile e neanche giusto. Tutti voi oramai sapete che essi si sono assuefatti a recitare il copione del deputato e del senatore e quindi non sono disposti a cedere il proprio posto a gente nuova e più volenterosa. Mandateli a casa finalmente perché la loro sfacciataggine ha superato tutti i limiti della creanza. Voi meritate rappresentanti migliori. Voi avete l’onere ed avrete quindi i meriti, di aiutare il paese, l’Italia, in questo periodo di stagnazione maledetta. Che Dio vi benedica. Buon anno!