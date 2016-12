UN AMORE DI NATALE : SERATA DI GRANDE ENERGIA, MUSICA , CULTURA E SOLIDARIETA’

Nessuna novita' per questo articolo

Si è svolto in un gremito Teatro Annibale Maria di Francia “UN AMORE DI NATALE” spettacolo musico-culturale di solidarietà promosso dall’ass. TERRA DI GESU’ ONLUS e dalla Parrocchia di San Paolino Vescovo di Mili Marina con il Patrocinio dell’Associazione Moglie Medici Italiani, della Fidapa Capo Peloro e dell’Inner Weel di Messina, del Lions Club Peloro.

Il ricavato della serata di solidarietà presentata dal giornalista Fortunato Marino e dall’avvocato impegnato nel sociale Silvana Paratore, è stato devoluto all’Ass. Terra di Gesù Onlus, alla Casa della Misericordia e all’ospedale di Kpangi . Riscoprire il valore autentico del Natale attraverso i canti , la musica, le immagini, la magia degli antichi suoni vivendone l’atmosfera attraverso la valorizzazione dei sentimenti di amore, di pace, di carità.

L’evento si è aperto con uno dei brani tipici del Natale Cristiano “Notte placida” eseguito dal Coro della Parrocchia di San Paolino Vescovo di Mili Marina diretta dalla Maestra Rosalba Longo. Presente all’evento Padre Nunzio della Parrocchia di Mili Marina

Spazio durante la serata alla musica popolare nella sua essenza, forza espressiva che parla di emozioni, semplici e forti, comuni a tutti. Si sono alternati sul palco i cantanti Daniela Rando ed il musicista Carlo Giappi con i brani “amuri amuri”; “e vui durmiti ancora”; “ mi votu e mi rivotu”.

L’evento è divenuto occasione per celebrare l’anniversario della Nascita della Casa della Misericordia di Camaro, centro di accoglienza per i poveri e i senza tetto che sorge nei locali della canonica della chiesa di Santa Maria dell’Incoronata di Camaro Superiore ed è gestito da “Terra di Gesù” . A salire sul palco la Direttrice Mariella Costantino con un gruppo di volontari che con l’aiuto di diapositive ha illustrato le innumerevoli attività portate avanti con sacrificio ed impegno ringraziando quanti a vario titolo hanno dato e continuano a dare il loro contributo per tale progetto di carità a favore dei meno fortunati.

Ha incantato il pubblico presente il duo pianistico di prestigio Roberto Metro ed Elvira Foti . Intervenuti sul palco i Presidenti di AMMI, Fidapa Capo Peloro e di Lions Club Peloro che unitamente all’inner Weel di Messina hanno dato il loro Patrocinio all’evento.

Curiosità ed interesse ha suscitato l’intervento dello storico architetto Nino Principato che ha illustrato con diligente cura dei dettagli, Il Natale come era…..

Atmosfere Natalizie con PIETRO CERNUTO e CARMELO CACCIOLA DEL GRUPPO UNAVANTALUNA compagnia di musica siciliana i cui musicisti sono uniti dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni popolari della loro terra. A loro il merito di eseguire con l’utilizzo del fischialetto , del marranzano e della Zampogna brani delle antiche tradizioni popolari e non solo. Atteso l’intervento di Salvatore Vinci uno dei più antichi zampognari siciliani.

A conclusione della serata i dott.ri Francesco Certo, Gianni Rizzo hanno voluto esprimere il loro sentito ringraziamento ai presenti . Intervenuti anche la scrittrice Rosanna Affronte e la giornalista Marina Bottari che hanno ricordato il testo “ L’amore oltre ogni confine tra meditazione e poesia” messo in vendita a scopo solidale per Terra di Gesù Onlus.