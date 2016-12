DANZA E MUSICA OLTRE LE BARRIERE per offrire la Speranza per un Futuro Migliore ai BIMBI AUTISTICI

DANZA E MUSICA OLTRE LE BARRIERE: LO SCRITTORE NON VEDENTE ANDREA LA FAUCI E L’AVV. SILVANA PARATORE INSIEME PER GARANTIRE L’INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI E PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE AUTISTICHE





7° EDIZIONE ALL’INSEGNA DELLA RICERCA E DELLA SPERANZA DI UN FUTURO MIGLIORE

Nell’incantevole location dell’Istituto Marino Bosurgi Caneva di Mortelle si è tenuto lo Spettacolo di solidarietà sociale DANZA E MUSICA OLTRE LE BARRIERE. L’evento, giunto alla sua 7° edizione, ideato dallo scrittore non vedente Andrea La Fauci è stato presentato dall’avv. Silvana Paratore, legale impegnato da anni nel volontariato sociale e nella tutela dei meno fortunati: bimbi autistici, persone affette da sindrome di down e diversamente abili. Il ricavato della serata promossa con il Patrocinio del Comune di Messina, del Consiglio Nazionale delle Ricerche , Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” e dell’Associazione Onlus Carolina che promuove l’importanza degli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A. comunemente chiamati Pet Therapy) per migliorare le condizioni e la qualità di vita di persone sane o affette da disabilità o disturbi psicofisici, è stato devoluto all’Associazione LINEA CURVA PERSONE E AUTISMO che persegue finalità di solidarietà volte al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da autismo. Interessanti gli interventi dei dott.ri Pioggia ed Arnao del C.N.R. che si occupano di sistemi intelligenti per la riabilitazione dello spettro AUTISTICO che hanno illustrato gli obiettivi di un programma volto a limitare gli effetti dei deficit comunicativi, sociali e cognitivi dei soggetti affetti da autismo , attraverso un modello che coniuga la ricerca e l’assistenza, puntando sulla diagnosi precoce. Sono intervenuti Pasquale Cassalia in rappresentanza dell’Assessore Pino e telefonicamente il Sindaco Renato Accorinti che ha manifestato il suo apprezzamento per la lodevole iniziativa di inclusione sociale dei diversamente abili.

Toccante la testimonianza del Primo Blind Chef Antony Andaloro che ha raccontato il suo vissuto fornendo stimoli ai presenti di come superare le barriere nonostante la disabilità.

Diversi gli artisti che si sono alternati in una serata all’insegna della musica, della danza, del teatro, della poesia e della solidarietà. Tra di essi Martina Valveri reduce da un concerto con i ragazzi di AMICI , il talent condotto da Maria De Filippi; la Scuola di Ballo Jdance di Jessica Sparacio; il chitarrista solista Jose’ Ortega che ha entusiasmato il pubblico presente con i middle di Gianna Nannini, dei Pooh, dei Beatles; il cantautore popolare siciliano Mimmo Ambriano che ha fatto rivivere le tradizioni folkoristiche siciliane con i canti popolari Amuri amuri, mi votu e mi rivotu, e vui durmiti ancora; la scuola di ballo ASD CORAZON LATINO di Nadia Di Bella con la ballerina non vedente Francesca Caracausi; Daniela Rando e Carlo Giappi che hanno interpretato brani “Se bruciasse la città”, “La casa del Sole dei Pooh” ed un inedito scritto dallo scrittore non vedente Andrea La Fauci e musicato da Gianluca Rando dal titolo : Storia di un Sogno”; Annalisa Di Stefano vincitrice del “like siciliano 2013” che ha cantato Joy to the world, I believe i can fly.

La voglia di realizzare il sogno di recitare non ha impedito agli attori non vedenti Giuseppe Arena e Tania Mangano affiancati dall’attrice Maria Mucari di portare in scena la commedia brillante di Giancarlo Buccheri “ Lu Miraculu di lu muru mastru”. Interpretata magistralmente la poesia “VENI MARIA IMMACULATA e A GIUVINTU’” da parte dell’attore Matteo Milicia della Compagnia Teatrale La Caravella diretta da Pippo Castorina .

Agire per la tutela dei diritti umani delle persone diversamente abili, ha affermato la Paratore, significa considerare la disabilità non come una malattia ma come un rapporto sociale tra le caratteristiche delle persone e l’ambiente. Occorre fare si’ che le persone che presentano difficoltà nella loro autonomia personale e sociale non subiscano trattamenti differenti e degradanti ma possano vedersi riconosciuto il loro ruolo e la loro identità nella comunità.

La serata si è conclusa con un rinfresco augurale offerto dall’Unita’ di Ricerca del CNR a tutti i presenti.