Rischio soffocamento", Walt Disney Parks and Resorts richiama felpe per bimbi di Minnie e Topolino. La divisione della Walt Disney invita a non utilizzarle

Occhio alle felpe della Walt Disney. In via precauzionale e al fine di garantire la vostra sicurezza, Walt Disney Parks and Resorts, divisione della Walt Disney Company che gestisce e vende i prodotti in tema che rendono famosa la Disney nel mondo, oggi ha annunciato il ritiro dal mercato di circa 15.000 delle sue felpe per bambino e neonato con cappuccio dedicate ai personaggi Disney come Minnie e Topolino. Prodotti in Cina, i capi d'abbigliamento in questione di cotone e un mix di poliestere, presentano un sistema di chiusura di bottoni metallici a pressione che staccandosi potrebbero provocare un rischio d'ingestione, fino al soffocamento. Per fortuna non sono stati segnalati incidenti, ma prima che possa verificarsi qualcosa di drammatico, l'agenzia US Consumer Product Safety che ha il compito di proteggere il pubblico dai rischi irragionevoli di lesioni o morte associati con l'uso di migliaia di tipi di prodotti di consumo, è intervenuta per recuperare le felpe della Walt Disney immesse sul mercato. Anche la SaferProducts.gov ha annunciato la decisione sul suo sito, invitando “a non utilizzare i capi d'abbigliamento e a riportarli al punto vendita per il cambio o il rimborso, mettendo in guardia sui pericoli che si corrono facendoli indossare ai bambini. La Walt Disney, è intervenuta eliminando subito dalla vendita la "pericolosa" felpa, ma ciò non basta perché attualmente è stato venduto altrove come sui negozi on line di internet, e dunque ci sono dei bimbi che da un momento all'altro potrebbero correre dei rischi se ingoiassero i bottoni della felpa. Ecco perché Walt Disney e l'agenzia US Consumer Product Safety, hanno lanciato un appello a tutti i genitori, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, affinché non facciano indossare il capo d'abbigliamento interessato dal richiamo. L'obiettivo è quello di non far circolare più queste felpe potenzialmente pericolose per i bimbi e neonati: si spera che gli avvisi fatti circolare online vengano letti da tutti i genitori che hanno acquistato felpe per bambino e neonato con cappuccio dedicate ai personaggi Disney come Minnie e Topolino.

Lecce, 4 gennaio 2017

Giovanni D’AGATA