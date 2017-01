INSIEME per gli italiani. Una svolta in America del sud. Cultura e progetti. I residenti italiani all'estero meritano serietà non strumentalizzazioni

E’ il momento di cambiare. Mai come ora questa necessità è sentita dai connazionali residenti all’estero. In Argentina ed in tutta l’America del sud è oramai impellente il desiderio di sentire voci nuove non populiste ma serie ed oneste. Per troppi anni i connazionali in Argentina sono stati relegati nei dimenticatoi ma chiamati in causa solo al momento delle elezioni. Questa umanità, ricca di esperienza, di valori ed amor patrio deve essere recuperata. Essi hanno molto da dare e l’Italia non se ne deve dimenticare colpevolmente. I loro figli hanno sangue italiano che scorre nelle vene e la tradizione, la storia ed il blasone italiano esiste nel loro modo d’essere. In Argentina avremo una svolta. Soppiantiamo tutti quelli che, all’atto pratico, si sono rivelati incapaci. Forza! Mentre il sole dell’estete calda abbronza i vacanzieri, INSIEME per gli italiani lavorerà costantemente per arrivare alla maggior parte di italiani possibile in America del sud. Vogliamo vedere un cambiamento. Vogliamo eletti in parlamento diversi e nuovi. Vogliamo gente sincera. Lavoratori le cui intenzioni siano oneste e non demagogiche. INSIEME ce la faremo sicuramente!