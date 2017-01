Antitrust 2016: record multe nel mondo a 6,7mld dollari, 4,1 mld solo Ue. In Italia comminate 206 mln di multe, oltre 50 milioni sanzioni sul fronte della tutela consumatori

Le multe antitrust comminate a livello globale hanno raggiunto la cifra record di 6,7 miliardi di dollari nel 2016, spinte dai 4,1 miliardi di dollari imposti dall'Ue. L'andamento delle sanzioni mostra le diverse strade imboccate sulle due sponde dell'Atlantico. Escalation delle sanzioni europee, aumentate di 10 volte rispetto al 2015, si contrappone il calo delle multe americane scese a 386 milioni di dollari dopo il record i 2,85 miliardi di dollari del 2015. Il bilancio dell'attività dall'Antitrust in Italia è di quasi 206 milioni di euro di multe per violazioni della concorrenza e oltre 50 milioni di euro di sanzioni a tutela del consumatore. Nello specifico ricorda Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, le maxi-sanzioni dell'anno passato da oltre 100 milioni di euro con cui sono stati sanzionati a giugno i principali operatori della distribuzione automatica e semi-automatica di alimenti e bevande e la loro associazione di categoria, inoltre 4,5 milioni di euro alle principali agenzie di modelle e la loro associazione di categoria Assem. E, ancora, il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti, 3 milioni di euro nei confronti dell’Aci per non aver rispettato il Codice del Consumo che sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, come carte di credito o bancomat. Multa per oltre 5 milioni di euro la multinazionale farmaceutica Aspen per aver fissato prezzi iniqui con rincari fino al 1500% per farmaci salvavita e insostituibili per pazienti oncoematologici, soprattutto bambini e anziani violando il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Lecce, 5 gennaio 2017

Giovanni D’AGATA