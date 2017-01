INSIEME per gli italiani: valorizzare la ricerca e gli scienziati italiani operanti in Italia e all’estero e di far conoscere tutto ciò che di più sofisticato viene prodotto con il marchio del Made in Italy

Per quanti vivono all’estero, il confronto ed i paragoni con il sistema italiano è facile da fare. Apprendere culture e politiche differenti dal nostro paese non può che arricchire anche in previsione di proposte e di studi nel medio e lungo periodo. E’ risaputo che la produzione italiana, che sia un prodotto della tecnica ad altissimi livelli, della moda, degli autoveicoli, oppure della cucina, gode di un grande appeal all’estero. E’ il marchio stesso del “made in Italy” ad fare da catalizzatore. E’ la presenza stessa della nostra gente all’estero che potrebbe “lavorare” per il paese sfruttando il veicolo formidabile su cui l’Italia può contare: una emigrazione che nessun altro paese può vantare. La disattenzione delle nostre istituzioni in materia è gravissima. Non si è neanche tentato di provare in questo senso. Ci riferiamo alla stragrande massa di giovanissimi italiani all’estero che studiano e sono impegnati nella ricerca e nella innovazione all’estero. Essi potrebbero rappresentare lo specchio dell’Italia nei paesi esteri, il veicolo formidabile per reclamizzare ulteriormente, incentivando i mercati, sulla validità del marchio, sull’estro e sull’inventiva degli italiani.

INSIEME è consapevole che sono molti gli Italiani con una grande specializzazione ma che per il loro tipo di lavoro trovano oggi all’estero condizioni migliori che in Italia. Dalla loro esperienza, l’Italia può trarre grande profitto, sia in termini di conoscenza, sia in termini ideali, sia in senso materiale. Occorre, in ogni caso, arrestare la drammatica fuga di cervelli e di far rientrare i giovani più promettenti.

La disattenzione di politiche irresponsabili ancora oggi portano i nostri giovani migliori ad andare all’estero per studiare, specializzarsi e lavorare. INSIME pensa di riportare queste menti eccellenti, per chi abbia ovviamente voglia di ritornare in patria, nel nostro paese chiedendo loro non solo di prestare in loco la loro opera, ma di insegnare ai loro coetanei i sistemi, le tecnologie, l’etica che vengono praticati all’estero in culture spesso più avanzate della nostra. Per fare ciò promette ogni sforzo che obblighi le istituzioni ad offrire tutto quanto necessita per accoglierli come meritano. Vivendo all’estero ci siamo resi conto che esistono individualità di grande spicco che sarebbero per l’Italia un patrimonio da “sfruttare” per la collettività e per l’economia del paese. Invece, per molti di questi, lo Stato italiano vi ha rinunciato ed addirittura incentivato a lasciare i confini patri. Tutto ciò è sbagliato. E’ la logica semplice dell’uomo della strada a dirlo. E’ il comune buon senso a denunciare questo autolesionismo che porta il paese ad invecchiare anche a livelli di proposte, fossero rimaste solo quelle. L’Italia è gestita da una massa di politici irresponsabili che hanno fatto dell’interesse personale il motivo principale nella gestione del potere. Non fosse stato così, oggi le questioni delle quali parliamo, non sarebbero di una gravità veramente sconfortante. Il cambiamento in questo senso non solo è conveniente, ma obbligatorio perché dobbiamo fare i conti con un sistema oramai fallito che è imploso e dal quale non potremmo aspettarci null’altro che sacrifici e delusioni.

