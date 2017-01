ROMA GLADIATORS e ROMA CLASSIC TOURS: da primavera con la mascotte Tapsy alla scoperta della Città Eterna

ROMA GLADIATORS TOUR

&

ROMA CLASSIC TOUR



Dalla primavera 2017 i nuovi tour su misura per famiglie con bambini piccoli organizzati da Tapsy Tours



Per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni





SCARICA I FILE DI SEGUITO:

Roma Gladiators Tour.pdf

Roma classic Tour.pdf



“Rome is fun!”: questo il leit-motiv del tour di punta organizzato da Tapsy Tours per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Seguendo il principale obiettivo di intrattenere adulti e piccoli, insieme a guide esperte, animatori appassionati, giochi e gadget regalo interattivi, la società specializzata in tour culturali e recente ideatrice de LA MAPPA PARLANTE DI ROMA, propone, a partire dalla primavera, due tour su misura nei quali sarà possibile interagire divertendosi. ROMA GLADIATORS TOUR, alla scoperta del Colosseo sulle orme degli antichi Gladiatori con storie ed aneddoti che sulla nascita di questo monumento-emblema della città e l’area storica che lo circonda, e ROMA CLASSIC TOUR - un viaggio emozionante nel tempo della Roma antica in compagnia di alcuni personaggi storici che hanno influenzato la storia della città, tra cui Rea Silvia e Donna Olimpia (la Pimpaccia) - sono stati concepiti come autentiche esperienze di info-tainment giocate sull’immedesimazione e la partecipazione attiva.

Con l’ausilio di un “fun active book” creato da esperti pedagoghi e omaggiato all’inizio del tour, i bambini sono stimolati a personalizzare i loro commenti e ad interagire continuamente agli spunti forniti dai divertenti ciceroni, insieme anche alla celebre talpa esploratrice Tapsy, mascotte ufficiale dei tours. Una serie di giochi e quiz creati sul duplice percorso sarà in grado di coinvolgere anche i più grandi, tenendo sempre in mente gli obiettivi sia didattici sia ludici della visita.

Se l’itinerario di ROMA GLADIATORS TOUR si sofferma su Colosseo e Foro Romano, trattando l’area concernente il tempio di Antonino e Faustina, l’altare di Giulio Cesare, l’arco di Settimio Severo, l’arco di Tito, il Tempio di Vesta e il colle Palatino, il percorso guidato di ROMA CLASSIC TOUR propone il Campidoglio, Piazza Navona, il Pantheon e il caratteristico quartiere di Campo dei Fiori. Punto di partenza e di ritrovo comune è l’Arco di Costantino; punti di arrivo sono, per i piccoli gladiatori in progress, la Terrazza Caffarelli, luogo panoramico di estremo fascino dove sarà possibile anche fermarsi per pranzo o scattare foto sulla piazza del Campidoglio adiacente e, per il tour classico, la piazza di Campo de Fiori.

Tapsy Tours, che da anni sviluppa i propri itinerari ed attività insieme a esperti di formazione, individua, per ogni città o luogo di interesse, il meglio che questi possono offrire: i due percorsi – individuali e di gruppo - proposti con l’obiettivo di interagire con viaggiatori curiosi e famiglie alla ricerca di nuove esperienze, saranno operativi a partire dal mese di marzo (Gladiator Tour) e aprile (Classic Tour).

Maggiori dettagli nelle schede allegate e al sito:

www.tapsy.eu