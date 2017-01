BREAKING NEWS: dopo l’incredibile successo di pubblico dello scorso anno, con oltre 120.000 presenze, torna a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, a sorpresa “THE ART OF THE BRICK”!

Sconto speciale per gli abbonati annuali e mensili METREBUS.

Dal lunedì al venerdì (eccetto giorni festivi), presentando la tessera Metrebus al botteghino della mostra, sarà applicata una riduzione di 2,00 euro sul prezzo del biglietto. Nella formula 1:1= 1 tessera:1 ingresso ridotto

Tante novità tra le oltre settanta sculture d'arte create con più di un milione di mattoncini LEGO®, opere dell’artista statunitense Nathan Sawaya. Una mostra che la CNN ha proclamato come una delle dieci mostre da vedere al mondo e che ha già conquistato il globo, da New York, a Los Angeles, da Melbourne a Shanghai, da Londra a Singapore.



Le opere esposte, di dimensioni importanti, spaziano dalla figura umana “semplice” a quella rivisitata nell’arte come la riproduzione della Gioconda di Leonardo Da Vinci, La Ragazza con l’orecchino di Perla di Vermeer e L’Urlo di Munch. Fino ad installazioni davvero imponenti come lo scheletro di T-Rex, costruito con oltre 80.000 mattoncini.

Non mancheranno anche raffigurazioni della Cappella Sistina e della Notte Stellata di Van Gogh, come non si sono mai viste prima…



La mostra comprende infine una zona interattiva che invita i giovani, ma non solo, a esprimere la propria creatività utilizzando i LEGO, magari imitando l’artista che, da avvocato di successo, ha deciso di dedicarsi alla propria passione “perché mi piace vedere le reazioni della gente alle opere d'arte create da qualcosa con cui hanno familiarità. Voglio elevare questo semplice giocattolo ad un ruolo che non ha mai occupato prima”.



Biglietti in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati); possibilità di acquisto anche al botteghino dell'Auditorium Parco della Musica, nei giorni ed orari di apertura della mostra, in Via Pietro de Coubertin 30, Roma.