Incontro con i gruppi mascherati del Carnevale di Castellaneta il 18 gennaio 2017

Castellaneta. Il Carnevale di Castellaneta è in piena fase organizzativa e per coinvolgere tutta la cittadinanza l’associazione Carnevale degli Alunni, che l’organizza, ha programmato per mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 17.00 presso il Plesso Scolastico Parco Valentino in via don Luigi Sturzo a Castellaneta, un incontro per la partecipazione e la formazione dei gruppi mascherati rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni culturali, sportive e di volontariato, a tutte le scuole di ballo, ai circoli e a chiunque voglia partecipare da protagonista al Carnevale di Castellaneta 2017.

Tema del Carnevale di Castellaneta 2017 sarà “Abracadabra … l’incantesimo della magia”; tutti i carri allegorici, i gruppi mascherati e i figuranti dovranno rappresentare la magia attraverso maghi e fate (buoni e cattivi), elfi, streghe, prestigiatori ed illusionisti, in una esplosione di colori e … incantesimi; sarebbe opportuno, per accelerare i tempi, di individuare attraverso una ricerca su internet, le eventuali maschere da indossare, scegliendo tra le figure del passato e del presente, sia dell’animazione che della cinematografia.

Dopo il successo della Pettolata di Santa Cecilia svoltasi in piazza Municipio lo scorso 22 novembre a Castellaneta, durante la quale sono state proiettate su uno schermo gigante le immagini dei carnevali precedenti, l’Associazione Carnevale degli Alunni di Castellaneta rinnova l’invito a chiunque voglia unirsi ai volontari per la realizzazione dei carri allegorici, un lavoro sicuramente faticoso e impegnativo ma che ha soddisfatto e gratificato tutti coloro che lo hanno realizzato in precedenza; la manifestazione carnascialesca è rivolta a tutti, per una proficua crescita culturale e senso di appartenenza a un territorio da tutti amato. Non sono richieste competenze specifiche ma tanta buona volontà e propensione al divertimento.

Le tre sfilate del Carnevale di Castellaneta 2017 sono programmate per i giorni 19, 26 e 28 febbraio 2017.

L’associazione Carnevale degli Alunni fa appello a tutti coloro che hanno a cuore questa iniziativa per difenderla, sostenerla e portarla avanti nel tempo, per la gioia dei più piccoli per prima, ma anche per quella dei genitori e degli adulti.

Franco Gigante