Dichiarazioni di voto oggi in Aula di Montecitorio

Oggi, sono intervenuta nell'Aula di Montecitorio, a nome del mio Gruppo parlamentare, per dichiarazioni di voto su 3 leggi di ratifica di importanti accordi internazionali. Tali dichiarazioni sono state tutte favorevoli alla ratifica.

In particolare, si tratta della ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, della ratifica dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam e della ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro.

Quest'ultimo, come ho ricordato nel mio intervento, è "strategico per la gestione della sicurezza in Europa" ma allo stesso tempo non deve rappresentare un gesto ostile verso la Russia.

Infatti, "ritengo opportuno un dialogo franco con la Federazione Russa tesa a dimostrare la non ostilità di tale operazione".