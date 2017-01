Vomero: medicinali scaduti sul marciapiede

“ Per tali prodotti – prosegue Capodanno - l’ASIA, l’Azienda Servizi Igiene Ambientale che opera a Napoli, nel suo eco vademecum, distribuito già alcuni anni addietro, nel pubblicizzare i modi con i quali attuare la raccolta differenziata, indica che i farmaci, privati della confezione, "vanno portati direttamente nei contenitori posizionati presso le farmacie" “.

“ Ma quando il cittadino si reca presso uno di questi contenitori, si accorge sovente che non è possibile effettuare la raccolta differenziata dei medicinali scaduti – continua Capodanno -. Il motivo? Il contenitore risulta pieno e nessuno provvede a farlo svuotare. Di conseguenza, impropriamente, i medicinali vengono, in alcuni casi, abbandonati sulla strada “.

" Così, solo per esemplificare, nella centralissima via Scarlatti al Vomero - puntualizza Capodanno - in questi giorni si può osservare che, accanto a un contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti, sul marciapiede, sono state depositate diverse confezioni di medicinali, alla portata di tutti, con i pericoli che ne potrebbero conseguire ".

“ Ritengo - propone Capodanno - che un modo per evitare che si ripetano scene del genere, sia quello di valutare l'opportunità, laddove norme e regolamenti lo consentano, di collocare i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti non presso ma dentro le farmacie, in appositi spazi che possano essere così controllati, provvedendo dunque a farli svuotare quando risultassero pieni , evitando così, tra l'altro, che i medicinali possano essere abbandonati sulla strada ".

Sulla situazione evidenziata, che s’inserisce nel quadro più generale delle difficoltà per il decollo della raccolta differenziata a Napoli, Capodanno, chiede che vengano adottati con urgenza tutti i provvedimenti del caso.