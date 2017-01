Unioni civili: Lumia (Pd), ultima tappa raggiunta, nessuno può boicottarle

Nessuna novita' per questo articolo

Palermo, 14 gennaio 2016 – “Ultima tappa raggiunta. I decreti applicativi sono stati varati dal Consiglio dei Ministri. Il risultato è completo, le unioni civili possono adesso applicarsi nel pieno rispetto della legge e nessun sindaco può boicottarle senza violare la legge”. Lo dice il senatore del Pd Giuseppe Lumia, capogruppo del Pd in Commissione giustizia.

“La famiglia italiana – aggiunge – si arricchisce, non perderà valore e consistenza, anzi. Le famiglie sia del tradizionale matrimonio, sia formate per mezzo delle unioni civili si impegneranno insieme per ottenere le più moderne e adeguate politiche sociali a loro sostegno”.



“L'Italia – conclude Lumia – non è più un Paese fanalino di coda tra le società avanzate e l'esperienza reale farà battere pregiudizi e resistenze che ancora esistono. Questa legislatura ha raggiunto un obiettivo che la qualifica e la iscrive nelle più belle pagine della nostra democrazia”.

--

L'addetto stampa

Matteo Scirè