Calabria, Morra(M5S): "La caserma "Manes" di Castrovillari deve rimanere aperta. E' un presidio importante per la sicurezza dei cittadini in caso di cala

«Di recente ho visitato la 2^ Compagnia di Castrovillari fondamentale presidio per il soccorso alle popolazioni in caso di calamità, ricordo che nel 2002 intervenne per la triste vicenda della scuola elementare di S.Giuliano dove morirono diversi bimbi ed ha contribuito fattivamente per il sisma del 2012 nel territorio di Mormanno e durante l'alluvione di Rossano nell'estate 2015» - a dirlo è il Senatore Nicola Morra del MoVimento 5 Stelle che prosegue - «Se la Compagnia dovesse essere soppressa gli interventi, in caso di calamità, sarebbero devoluti ai Reggimenti Genio di Foggia, Palermo e Caserta con conseguente mancanza di tempestività d’intervento a causa dell’aumento delle distanze e annullamento del “vantaggio” per chi ospita una caserma del Genio Guastatori»





Morra spiega la necessità di salvare in Genio Guastatori di Castrovillari: «Se si pensa al recente terremoto del centro Italia, considerando la pochezza della rete viaria, le nostre zone sarebbero raggiunte dopo giorni. Bisognerebbe potenziare centri come il Genio Guastatori di Castrovillari così d’aiuto ai cittadini ampliandone le forze ed i mezzi in dotazione, rendendola autonoma dal punto di vista delle attrezzature (pale meccaniche, benne, ribaltabili, cingolati e ruotati movimento terra) per facilitare interventi che dovrebbero essere tempestivi in caso di isolamenti dopo un terremoto o cospicue nevicate»





Il Senatore del MoVimento 5 Stelle conclude con un impegno concreto: «Oggi tutta l'attrezzatura è concentrata a Foggia annullando il vantaggio d’avere in Calabria la presenza del Genio a Castrovillari. Saremo in prima linea per salvare e potenziare questo presidio d’eccellenza che è di vitale importanza per i cittadini e per il territorio sempre più abbandonato dalla politica regionale e nazionale»

16_01_2017

