FORZA ITALIA. Musella (FI) chiede l'esercito anche nei Comuni dell' Area Metropolitana milanese

Milano, 16 gennaio 2017 - Graziano Musella, Capogruppo Consigliare di Forza Italia nell' Area Metropolitana Milanese, chiede al Presidente Giuseppe Sala, attraverso un o.d.g. , che presenterà in Consiglio mercoledi, 18 gennaio 2017, di estendere il servizio di sicurezza , "operazione strade sicure" , svolto dai militari dell' Esercito, nella sola città di Milano, anche ai Comuni appartenenti all'area metropolitana. "Esistono - sostiene Musella - punti sensibili anche nei Comuni limitrofi a Milano, ad esempio il Forum di Assago, che è un punto di grande affluenza e di grande concentrazione di persone, e non solo il Forum, ma anche i centri storici di alcune importanti città ed i centri commerciali. L'ausilio dei militari è quanto mai necessario per aiutare anche le forze dell’ ordine che, in tal modo, potranno impegnarsi su più fronti. I militari darebbero un maggior senso di sicurezza ai cittadini, considerato che la microcriminalità è cresciuta soprattutto in alcuni Comuni limitrofi a Milano, dove si sono verificati diversi reati alle persone, come scippi, furti nelle abitazioni ed altro."



