Il buco nel soffitto in una casa di edilizia popolare a Roma

Hanno un buco nel soffitto. Pazienza, anche se non è bello avere un buco nel soffitto. Il fatto è che tutt’intorno al buco, il soffitto è zuppo d’acqua e tutto ammuffito. Un buco nel soffitto, umido, e muffa tutt’intorno. Pazienza. Il fatto è che il brutto buco ogni tanto prende a gocciolare abbondantemente. Buco nel soffitto, muffa e umido tutt’intorno e abbondanti gocce d’acqua. Pazienza. Il fatto è che buco, muffa e gocce d’acqua si trovano proprio sopra la vasca da bagno. Pazienza. I due poveri pensionati devono fare il bagno col buco nel soffitto, la muffa, e l’acqua che viene giù dal buco nel soffitto. Pazienza. Il fatto è che l’acqua che viene giù dal buco nel soffitto è l’acqua saponata della vasca dell’inquilino del piano di sopra. I poveri pensionati glielo hanno detto all’inquilino del piano di sopra di far sostituire la guarnizione del tubo di scarico, è da molti mesi che glielo dicono. L’acqua, infatti, ci ha messo dei mesi per fare quel brutto buco nel soffitto. E perché l’inquilino non provvede? Perché per sostituire la guarnizione bisogna togliere un paio di mattonelle alla base della vasca. Ma non spetta a lui fare il lavoro, giacché la casa non è sua. E chi è il padrone di casa? Il padrone di casa è il Comune di Roma. E da molti mesi i due pensionati chiedono invano un intervento al Comune di Roma. Per quanto tempo ancora dovranno fare il bagno col buco sulla loro testa, e la muffa e l’acqua saponata con la quale si è lavato l’inquilino di sopra? I due pensionati abitano nelle case di edilizia popolare di Via A. Mammucari, 25, Pal. 3, scala A. Spero che il Comune legga, se il direttore ha le gentilezza di pubblicare.