INSIEME per gli italiani. "All'estero in atto tentativi intimidatori nei riguardi del movimento "INSIEME per gli italiani".

Washington DC, 16 gennaio 2016. « In qualità di Presidente del movimento “INSIEME per gli italiani” sono costretto a denunciare che sono stati posti in essere atteggiamenti che tranquillamente possono essere definiti intimidatori nei riguardi di uomini appartenenti al nostro schieramento». Questa la dichiarazione di Carmelo Cicala a proposito di pressioni perpetrate da sconosciuti per scoraggiare presenze forti alle prossime elezioni politiche nelle file di “INSIEME per gli italiani.” Si sappia, ha continuato, che tutto quanto doveva essere fatto per tutelare il movimento è oggetto di studio da parte dei nostri legali. Diciamo che, ha continuato Cicala, prendiamo assai sul serio questi tentativi fraudolenti ma allo stesso tempo siamo determinati a denunciarli e a combatterli ad ogni costo e con ogni mezzo. Staremo a vedere sino anche punto la sfrontatezza e la temerarietà di certi personaggi si spingerà. Noi siamo pronti a farvi fronte, ha concluso Cicala.