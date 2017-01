INSIEME per gli italiani vuole sostenere le scuole italiane all’estero

di Carmelo Cicala Presidente di INSIEME per gli italiani

Il programma di INSIEME

Il loro ruolo della scuola va quindi allargato e potenziato, nonché indirizzato verso particolari obiettivi di sbocco occupazionale che, individuate nuove possibilità, possono favorire sia l’arricchimento socioeconomico nei Paesi in cui operano, sia l’avvicinamento culturale ed economico di questi verso l’Italia. Occorre, inoltre, ampliare il riconoscimento dei titoli di studio.

Anche questo tipo di promesse vengono rispolverate per dimostrare ai propri elettori la bontà delle intenzioni. E’ questo un argomento sensibile che sta a cuore a tute le comunità italiane residenti all’estero. Si sa che l’emigrazione di prima generazione ha congelato nei nostri connazionali anche aspetti non lusinghieri. Facciamo riferimento alla mancata scolarizzazione, all’ignoranza di persone che non avevano frequentato le scuole e che si erano trovate ad approdare in nazioni all’estero per lavorare senza neanche conoscere l’italiano. Ebbene, molti di questi se non tutti, come sono partiti così sono rimasti con tutti i loro problemi e l’ignoranza che gli permetteva e permette loro di parlare solo ed unicamente un dialetto. Atteggiamento che la dice lunga sulla qualità dell’integrazione all’estero di questa massa di emigrati senza lingua madre da saper parlare e senza lingua locale da poter comunicare per relazionarsi nei rapporti interpersonali. Anche le generazioni successive, parliamo della seconda generazione di emigrazione, hanno avuto a che fare con questo problema anche se in maniera via via più ridotta. Avere la necessità di non commettere gli errori del passato e fare in modo che i loro figli conoscessero la loro lingua madre, l’italiano, frequentando scuole italiane istituite all’estero diveniva un bisogno quasi ossessivo. Lo Stato italiano si è preso carico di questa organizzazione, da questo si è pretesa l’elargizione di denaro pubblico ed energie per l’organizzazione della rete di scuole italiane nel mondo o perlomeno dove fossero più numerose le comunità all’estero. Tutto bene in tempi senza ristrettezze congiunturali. Poi quando le problematiche economiche hanno, miserabilmente aggiungiamo noi, spinto i governi a chiudere i rubinetti dei finanziamenti, anche le scuole ed istituti di cultura sono stati chiusi. Nel quadro delle responsabilità precipue che hanno messo alla corta gli istituti di cultura e lingua italiane, compreso le scuole italiane per i figli di italiani, una quota di responsabilità ce l’hanno anche le comunità italiane. Esse non hanno saputo reagire, non hanno saputo, eppure avrebbero potuto, proporre alcuna soluzione anche se in regime di autogestione, ma altro non hanno fatto che lamentarsi con i vari governi di centrodestra e di centrosinistra succedutisi alla guida del paese. Questo atteggiamento debole delle nostre comunità ha messo in evidenza una caratteristica fondamentale che ha poi incitato interi gruppi parlamentari a dichiararli una palla al piede del paese: negligenza organizzativa. L’aiutati che Dio t’aiuta non è valso a rimboccarsi le maniche e a dimostrare la vera importanza delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all’estero e quindi implicitamente ne hanno dichiarato la loro inutilità. Purtroppo è così. Gli stessi Comites e CGIE, gestiti male e presieduti malissimo hanno avuto l’unica funzione di chiedere denaro al governo, chiedere assistenza e competenza, insomma senza alcuno stimolo organizzativo e propositivo. Senza programmi. Qualunque governo si sarebbe dimostrato disattento al cospetto di comunità che non hanno saputo neanche mostrare in maniera efficace il loro disagio per queste problematiche. Assistiamo invece ad un continuo nominare coordinatori in tutto il mondo ma che cosa vogliano coordinare proprio non si capisce. Essi vogliono solo il potere sui territori e su Roma ma dei problemi della loro gente se ne infischiano. INSIEME ha preso atto di questo stato di cose, le conosce bene e si ripromette di organizzare la gente sui territori per farle acquistare quell’autostima di cui necessita per poter programmare e pianificare con le loro specificità ed individualità un nuovo piano di strutture culturali all’estero che propagandino la storia, la cultura e la lingua italiana. INSIEME vuole ridare dignità alla gente all’estero ridando fiducia nella proprie capacità dimostrando che non rappresenta una fronda morta, un ramo secco dell’italianità. INSIEME ai giovani, INSIEME a quanti hanno capacità e livello culturale si propone a titolo di stimolo e programma per risollevare le strutture italiane di cultura divenute obsolete in un piano prospettico dettagliato che garantisca trasparenze si gestione ed efficienza nei risultati. Ciò permetterà che la richiesta ai governi di aiuti finanziari sia non solo giustificata ma valida e sostenibile.