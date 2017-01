“La bussola e il cuore”. Nuovo tour di Amedeo Minghi con sul palco anche i giovani artisti Martina Cenere e Michelangelo Nari

Nino Bellinvia

E’ ormai prossima la partenza del tour teatrale “La bussola e il cuore” di Amedeo Minghi che toccherà diverse città italiane. Il concerto-spettacolo riporta in teatro Amedeo Minghi con una sana concezione in cui il teatro è il luogo privilegiato per la narrazione emotiva in cui lo spettatore partecipa empaticamente all’interno del racconto musicale, attraverso una scena in cui, dal sipario alle luci, c’è un’armonia che coinvolge. Cncerto-spettacolo nasce da un’idea di Amedeo Minghi di portare in scena il suo ultimo lavoro discografico che si completa di tre cd che attraversano interamente i suoi 50 anni di carriera artistica contraddistinta da sempre dalla valorizzazione dei giovani e di un fare musica che spazia dalle canzoni vere e proprie alla musica per immagini. In questo contesto così eterogeneo Amedeo immagina e disegna il suo concerto spettacolo fatto di musicisti, artisti, ballerini e naturalmente canzoni. In questi giorni il melodista ha, infatti, selezionato da tutto il territorio nazionale gli artisti che saranno con lui sul palco durante il Tour. Un vero e proprio casting, finalizzato a incontrare e selezionare giovani artisti in grado di coniugare i linguaggi musicali con quelli coreografici, teatrali e scenici. Tanti giovani, provenienti da tutta Italia si sono trovati a Roma sabato 14 e domenica 15 gennaio, desiderosi di far parte del nuovo progetto de “La bussola e il cuore”. Dopo una sessione di ascolti sono stati scelti Martina Cenere (25 anni, Campania) e Michelangelo Nari (32 anni, Liguria). I due giovani saranno protagonisti di coreografie, monologhi e anima di alcune canzoni del melodista che daranno vita all’ambizioso progetto. Fresca di selezione, Martina Cenere dichiara: “Un verdetto inaspettato, devo ancora realizzare! Le cose inaspettate sono sempre le più belle. Sono curiosa di quello che mi aspetta e poi ho sempre desiderato fare la corista. Non puoi non conoscere Amedeo Minghi. Sarà un percorso intenso: è la prima volta che lavoro con un cantante di questo livello”. Da parte sua Michelangelo Nari ha dichiarato: “Sono molto contento di essere parte di questo progetto. Lavorare con Minghi è un onore, considerato che è un pilastro. C’è un po’ di timore reverenziale da un lato e al tempo stesso tanta ammirazione. Sono felice di tornare a fare il corista. Sono cresciuto ascoltando la musica dei cantautori”. Amedeo Minghi, invece, a conclusione delle selezioni ha, fra l’altro, detto: “La Bussola e il cuore è un concerto spettacolo; i due ragazzi che abbiamo selezionato, nella parte concerto mi supporteranno nelle tante armonizzazioni e nella parte spettacolo si cimenteranno in performance che al momento non voglio svelare. Martina e Michelangelo sono due ragazzi bravissimi e straordinari così come tutti quelli che si sono presentati al casting. Abbiamo fatto una selezione intensissima: erano tutti molto preparati e disponibili. Ho avuto modo di incontrare una bellissima gioventù, che, da questo punto di vista mi fa immaginare un buon futuro”. Ecco le prime tappe del tour nelle principali città italiane: il 28 a Foligno (Auditorium San Domenico) e il 31 a Milano (Teatro Nuovo); il 6 marzo a Torino (Teatro Colosseo), l’8 marzo a Gallipoli (Teatro Italia), l’11 marzo a Trento (Audiorium Santa Chiara), il 17 marzo ad Asti (Teatro Alfieri), il 25 marzo a Mestre (Teatro del corso), 10 aprile a Napoli (Teatro Diana), 27 aprile a Gaeta (Teatro Ariston). Inoltre, come moti spontanei, nascono tributi dei fan al melodista, i “Minghiday”. Ci sono già state le tappe di Roma, Napoli, Milano, Civitavecchia, Capua, Caserta, Ascoli Piceno. L'11 febbraio è prevista una tappa al Parco dei Tigli (Folignano) e una il 25 febbraio all'hotel Carlton (Bologna). Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Stampa di Amedeo Minghi curato dal giornalista Mauro Caldera – MCPress – Tel. 3476581216; e-mail: us.maurocaldera@gmail.com. Nella foto la copertina dell'ultimo cd di Amedeo Minghi e gli artisti selezionati per il tour Michelangelo Nari e Martina Cenere.