Data ed ora di accesso alla pagina -



NOTA DI ACCREDITAMENTO - Reminder: Conferenza Youth and the Mediterranean: Exploring New Approaches ...

Dimensione caratteri

Nessuna novita' per questo articolo

Giovedì 19 gennaio, alle ore 10.00, si svolgerà alla Farnesina la Conferenza “Youth and the Mediterra [...] Leggi articolo