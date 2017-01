Allievi Accademia Carrara al MUG sabato 21 ore 16

presentano la mostra degli allievi-artisti selezionati da “Belle Arti in Procura” del 2016:

Marco Berti – Luca dal Vignale – Giacomo Menconi – Alice Moriconi – Giuseppe Renda

A cura di Giovanni Chiapello e Alberto Semeraro

Museo Ugo Guidi 21 gennaio 2017 ore 16.00 – FORTE DEI MARMI

21 gennaio 2017 – 9 febbraio 2017

L’Accademia di Belle Arti di Carrara, il Procuratore di Massa Carrara dott. Aldo Giubilaro e il Museo Ugo Guidi - MUG hanno sottoscritto una convenzione che permetterà agli studenti più meritevoli, esposti nella Procura di Massa dal novembre 2016 fino al novembre 2017, di esporre un congruo numero di opere nel Museo Ugo Guidi – MUG di Forte dei Marmi

Gli allievi-artisti selezionati da “Belle Arti in Procura” del 2015/16 sono: Marco Berti – Luca Dal Vignale- Giacomo Menconi – Alice Moriconi – Giuseppe Renda. La mostra curata da Giovanni Chiapello e Alberto Semeraro sarà inaugurata al Museo Ugo Guidi alle ore 16 di sabato 21 gennaio 2017.

L’esposizione al MUG sarà visitabile fino al 9 Febbraio 2017 nei giorni successivi l’inaugurazione su appuntamento al museougoguidi@gmail.com.

Luogo: Museo Ugo Guidi – MUG via Civitali 33 - Forte dei Marmi

Orario: MUG su prenotazione museougoguidi@gmail.com. nei giorni successivi all’inaugurazione con Ingresso libero

