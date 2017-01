Padre di una dispersa nella valanga su Radio 24: “da ieri mattina chiedevano di essere sbloccati, ma hanno risposto che c’erano altre priorità”

Nessuna novita' per questo articolo

Padre di una dispersa nella valanga su Radio 24: “da ieri mattina chiedevano di essere sbloccati, ma hanno risposto che c’erano altre priorità”









“Siamo tutti all’oscuro, non sappiamo niente di niente”. Così il padre di una delle persone disperse intervistato da Raffaella Calandra su Radio 24. La figlia è la responsabile del centro benessere dell’Hotel. L’ultima volta l’ha sentita “ieri sera alle quattro. Un solo un messaggio, perché i telefoni non funzionavano. Loro da ieri mattina chiedevano di essere sbloccati, ma hanno risposto che c’erano altre priorità e hanno abbandonato a pulire su .” E aggiunge: “Stavano una ventina, venticinque, più otto/nove dipendenti.”





Alla giornalista di Radio 24 che gli chiede se la figlia fosse preoccupata l’ultima volta che l’aveva sentita, il padre risponde: “No, perché lassù è tranquillo. Era una posizione in cui non si poteva pensare che una valanga potesse colpire l’albergo”. Avevano chiesto di essere liberati “dopo il terremoto, perché lassù è stato forte e giustamente hanno chiesto aiuto, hanno chiesto di scendere. Ma c’erano tre metri di neve, come scendevano?”