LAVORO, IN ARRIVO OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI NEL TERRITORIO DI TESTACCIO





Il 25 gennaio 2016 alle 17,30, presso la sede del centro di formazione CIOSF FP LAZIO di Via Ginori 10 a Roma, sarà presentato il progetto Impresa Formativa - Il laboratorio delle Idee.

L’intento è attivare sul territorio di Testaccio una rete in grado di sviluppare opportunità per la creazione di impresa, l’orientamento e l’inserimento lavorativo rivolte ai giovani in difficoltà, tramite l'offerta di nuovi servizi di supporto all’imprenditorialità. Partner del progetto saranno il I Municipio, Lazio Innova, Ciofs Fp Nazionale, Cgs Testaccio e le società D’Amore d’Italia e Porto Fluviale con la collaborazione di entità territoriali quali COL-Informagiovani, CPI di Porta Futuro e Città dell’Altra Economia. Con l’occasione saranno presentati anche due laboratori, che si terranno nel mercato rionale di Testaccio, in cui sarà possibile svolgere esperienze lavorative tramite tirocini, contratti di apprendistato e alternanza scuola-lavoro. Il primo laboratorio sarà dedicato alla produzione enogastronomica di eccellenza e impegnerà alcuni giovani, assistiti da un mastro gastronomo, nella produzione e vendita di tortellini fatti a mano, garantiti dal brevetto Bertocchi. Il secondo laboratorio sarà invece incentrato su nuovi progetti di promozione del turismo romano tramite l'organizzazione di visite guidate, convegni, seminari, mostre e manifestazioni culturali. "Rendiamo attuale nella città di Roma e nel Lazio l’esperienza di San Giovanni Bosco nell’area della Formazione Professionale e della preparazione al lavoro -dichiara​ Suor Novella Gigli, presidente del CIOFS FP Lazio - Era l'8 febbraio 1852, infatti, quando a Torino veniva firmato il primo contratto di «apprendizzaggio» con garante proprio don Giovanni Bosco. Alla base del contratto, l'educazione come fattore fondamentale di trasformazione sociale".

"Sono orgoglioso di poter rappresentare la Regione Lazio in un progetto importante e innovativo come questo, fondamentale boccata di ossigeno per tanti giovani in difficoltà - dichiara Michele Baldi, Capogruppo della Lista Civica Nicola Zingaretti al Consiglio Regionale del Lazio - Una politica attiva che va incentivata. Come Regione abbiamo puntato da subito sulla formazione e sull’occupazione creando per esempio due bandi ad hoc come il Torno subito, cui hanno partecipato tantissimi giovani, e il contratto di ricollocazione che ha permesso a moltissimi disoccupati di trovare un lavoro. Sono queste le strade che noi dobbiamo costruire per dare le risposte giuste della buona politica. Con realtà serie e trasparenti e che prima di tutto mettano passione, amore e competenza".