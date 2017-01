Sopralluogo nella cripta Madonna della Buona Nuova in seguito a un distacco roccioso. Per ragioni di sicurezza inibito l’accesso al Santuario diocesano Madonna della Scala

Nino Bellinvia

In seguito all’importante “distacco roccioso” che è avvenuto a Massafra all’interno della chiesa rupestre della Buona Nuova (adiacente al Santuario della Madonna della Scala), risalente al VII sec. d.C., ricca di pitture di notevole pregio iconografico, questa mattina, venerdì 20 gennaio, è stato effettuato un sopralluogo ricognitivo per verificare l’entità del “crollo”, avvenuto con molta probabilità a causa di infiltrazioni d’acqua provocate dalle avversità atmosferiche che hanno interessato nelle ultime settimane il nostro territorio. Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Fabrizio Quarto, il rettore del Santuario della Madonna della Scala, don Giuseppe Oliva, il funzionario della “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio” per la Provincia di Taranto, arch. Augusto Ressa, il presidente della Commissione Diocesana di Arte Sacra, prof. Cosimo Damiano Fonseca, il presidente dell’Archeoclub d’Italia “Terra delle Gravine, avv. Giulio Mastrangelo e l’assessore ai Lavori Pubblici, ing. Maurizio Ludovico.

I primi interventi da attuare saranno quelli di puntellare la volta della chiesa rupestre e di riparare la parte superiore della volta interessata con una copertura provvisoria, coincidente con un pianerottolo della conosciuta scalinata che conduce al Santuario diocesano della Madonna della Scala.

Al contempo si effettuerà un “quadro puntuale della situazione” e si studierà una strada alternativa per raggiungere il Santuario attraverso una scala di emergenza parallela, poiché i tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per ragioni di sicurezza, ne hanno inibito l’accesso.

Il sindaco Fabrizio Quarto ha affermato che saranno messe in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare la preziosa chiesa rupestre della Buona Nuova e per assicurare la piena fruibilità del Santuario, importante punto di riferimento per la popolazione massafrese.

Inoltre il sindaco Fabrizio Quarto ha avviato un “tavolo operativo” con l’ing. Maurizio Ludovico, assessore ai Lavori Pubblici, i tecnici comunali e il rettore del Santuario diocesano della Madonna della Scala, don Giuseppe Oliva.

Nella foto l’ingresso del santuario diocesano Madonna della Scala (sulla destra l'ingresso alla cripta rupestre Madonna della Buona Nuova).