Le bimbe di Terezin. Mostra di dipinti di Angelo Ruga

Nessuna novita' per questo articolo











Una nuova parentesi pittorica dedicata ai bambini di Terezìn, in quel girotondo finale che la ferocia nazista ha proposto al genere umano.

A loro, che in una nube di compatta cenere, viaggiano per sempre in orbita con i satelliti spediti dall’intelligenza umana ho dedicato questi dipinti, affinché la loro voce rimbalzi sulla crosta terrestre e ricordi agli uomini la loro stessa vigliaccheria.



Angelo Ruga nasce a Torino nel 1930. Frequenta il liceo artistico e l’Accademia Albertina negli anni 1948 – 1957. Compie svariate esperienze pittoriche in Umbria, Lucania e Puglia e in un primo soggiorno ad Albissola (1953 – 1955) sviluppa sperimentazioni presso alcuni laboratori ceramici nel vivace crogiuolo culturale e internazionale di quegli anni.

Concluso un primo ciclo compositivo figurale, avvia a Torino nel 1957 una progressiva ricerca sensibile all’astrazione, che evolve nel decennio sessanta in monotematiche esperienze pittoriche e intense

dissoluzioni cromatiche. Dopo il ciclo dei personaggi polimaterici degli anni ’70, tornato ad Albissola, prosegue approfondimenti su moduli di astrazione geometrica focalizzando la propria poetica su frammenti spaziali e parvenze naturalistiche nei cicli: Colline (1983 – 1984), Bimbe di Terezìn giochi(1985-1990), Paesaggi (1990 – 1999). Nel 1993 si trasferisce in Langa (Clavesana CN) realizzando il sogno di tutta una vita. Muore nel giugno 1999.





Redattore: RENZO DE SIMONE



--------------------------------------------------------------------------------

Informazioni Evento:

--------------------------------------------------------------------------------





Data Inizio: 26 gennaio 2017

Data Fine: 19 febbraio 2017

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione:Nessuna

Luogo: Genova, Palazzo Ducale di Genova, Sala Liguria

Indirizzo: Piazza Matteotti, 9

Città: Genova

Provincia: GE

Regione: Liguria

Orario: 9-19 da lunedì a venerdì, 11-19 sabato e domenica

Telefono: 010 8171663

E-mail: palazzoducale@palazzoducale.genova.it

Sito web





--------------------------------------------------------------------------------

Dove:

--------------------------------------------------------------------------------





Palazzo Ducale di Genova, Sala Liguria

Città: Genova

Indirizzo: Piazza Matteotti, 9

Provincia: GE

Regione: Liguria