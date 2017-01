ON. ENRICO ZANETTI A RADIO 24: HO DETTO NO AL GOVERNO GENTILONI PERCHE’ SCELTA AZZARDATA UN GOVERNO RENZI SENZA RENZI





“Penso le abbiano capite, le ho spiegate in modo molto semplice”. Così Enrico Zanetti, ex Vice Ministro dell’economia durante il governo Renzi, risponde sulle ragioni del suo no al governo Gentiloni a Maria Latella durante Nessuna è perfetta, il programma in onda ogni domenica alle 10.00 su Radio 24.





Zanetti spiega poi il perché del suo no: “Di fronte a un governo di transizione necessario in attesa di una legge elettorale, non avrei avuto certamente problemi a farmi carico della responsabilità insieme al mio movimento, per quota parte; di fronte invece alla riproposizione del governo Renzi senza Renzi, nel quale noi avevamo creduto, e crediamo ancora, ho ritenuto però più opportuno attendere un passaggio elettorale . Se gli elettori ci manderanno di nuovo al governo, volentieri parteciperemo, così francamente ci sembra una scelta azzardata e anche poco rispettosa di un esito elettorale che è stato a noi avverso ma anche molto chiaro.” Zanetti prosegue poi su Radio 24 spiegando il concetto dell’assertività, tema della puntata di domenica 22 gennaio di Nessuna è Perfetta, applicato alla politica: “Queste credo siano delle argomentazioni, appunto, chiare e assertive. In politica è necessario essere estetici prima ancora che assertivi, l’importante poi però, quando c’è lo spazio per poter argomentare meglio le proprie sintetiche dichiarazioni, è avere gli argomenti, appunto, per andare in quella direzione, altrimenti si passa dalla giusta sintesi al bieco slogan”.









