La poetessa, scrittrice e saggista massafrese Antonietta Benagiano in primo piano nell’antologia di poesia italiana moderna “E piove in petto una dolcezza inquieta”

Nino Bellinvia

“E piove in petto una dolcezza inquieta” è il titolo della nuova e apprezzata antologia di poesia italiana contemporanea curata dal prof. Roberto Pasanisi (Ed. Istituto Italiano di Cultura di Napoli) nella quale troviamo anche la poetessa, scrittrice e saggista massafrese Antonietta Benagiano. E’ un’antologia che si distacca dalle altre che vengono ogni anno pubblicate. Ognuno dei poeti inseriti offre input di meditazione e al tempo stesso di speranza a quanti vorranno soffermarsi a leggere i suoi versi. Antonietta Benagiano è presente con tre poesie che ci piace far leggere ai nostri lettori. La prima s’intitola “I due occhi”. “Toroidi in vorticosa danza all’occhio della mente / rutilanti universi / e antimateria potenzia / stessa legge / sorgere e finire / eterna lotta / travaglio d’esistenza, / degli universi la sorgente indaga / in tenebre naviga / cortissime lenti / incerti algoritmi fumosi… / e del cuore l’occhio a visione altra chiamata / agli astri altolucenti / e del suo universo s’incanta / d’un fraterno abbraccio, / dolce quaggiù fiorisce pur nel sangue / già polvere al vento silente…/ Vieni, fratello genitore figlio compagno del cammino, / vieni / consolami / io ti consolo, / nel tuo occhio l’universo / nel mio, /soltanto un attimo / di nuovo poi Caino saremo e il fratello dubbioso / - Abele solo Cristo fu - / ma / vieni / ora / vieni / consolami / com’io ti consolo…/. “L’evaso” è il titolo della seconda poesia inserita: “Per lidi e piagge freneticamente erro / te bramo / una corsa e sosto / di nuovo a galoppo ogni dove vo scrutando, / non ci sei / e sai che t’amo / vitale spirto il tuo abbraccio / sberleffo al gelo, / e distante di speranza macino / e tu t’ascondi, / l’evaso sono dal tempo per te / ma / ecco – vedi? - / ogni forza or m’abbandona / su questo scuro lido son fermo / attorno tanti da me mondi distanti / troppo / anime diverse / e freddo m’opprime, / amami almeno tu / amico nel deserto degli anni penduli, / compari / col plumbeo lotta / comparimi / tardare più non puoi / il tuo nemico già m’assale / inerzia vince, / orsù rifulgi / di calore inondami / prima del gelo…”. Questi i versi della terza poesia dal titolo “Democrazia”. “Al globo intero spande cinguettii il web / democrazia / nuova ipocrisia antica / - chi delle decisioni è parte? - / e sanguina intanto il mondo reale a questa latitudine / all’altra / né salva il maxiano scettro / mito l’incorrotto demos / crani siam tutti di morta materia / talor qualche scintilla guizza / speranza fatua, /eppure giustizia vagheggiamo in saecula / eguaglianza fra i finti viventi / … e lacrima Dike ancora di nero velata.” Poesie a proposito delle quali l’illustre critico Prof. Giorgio Barberi Squarotti, in una lettera del 6 luglio 2016, ha scritto all’autrice: “… leggo con ammirazione la Sua poesia profonda e intensamente concettuale, che esemplarmente si impone fra i troppi versificatori…”.

Ricordiamo ai lettori che Antonietta Benagiano (nata a Massafra, dove vive) è stata vincitrice di molti premi: fra essi quelli dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, che più di una volta le ha assegnato il Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove Lettere” e l’ha insignita del titolo di Scrittrice benemerita dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, scegliendo inoltre un suo libro per la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte del 2015 e una sua poesia per l’antologia 2014 della Biennale Internazionale di Poesia di Alessandria. Ha pubblicato una ventina di libri fra raccolte di liriche, saggi, romanzi, racconti e drammi teatrali. Tra le opere, i saggi “Simone Weil. Il dominio della Forza e la Libertà” e “Quale Patria?”; i romanzi “Anormalità naturale” e “Berlino-Roma e viceversa”; i libri di racconti “Fermare il tempo” (per le Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli) e “Focolari”; i drammi teatrali “Nel cosmo” e “La soluzione”; le raccolte di poesia “Poetiche sinapsi”, “Di quell’amor…” e “Multa Paucis”, tutte pubblicate con l’Istituto Italiano di Cultura di Napoli – ICI Edizioni. Pubblicista in giornali e riviste, fa parte di giurie letterarie e artistiche ed è costantemente presente come relatrice in convegni internazionali e letterari, quali il Seminario Internazionale Interdisciplinare CISAT di Psicologia, Piscoterapia e Letteratura. Lo stesso Istituto di Cultura di Napoli ha inserito il saggio della prof.ssa Antonietta Benagiano, “Ars servatrix”, nel “Giornale Italiano di Arteterapia” (GIA), diretto dal prof. Pasanisi, che contiene saggi di illustri studiosi internazionali, oltre ad un saggio dello stesso prof. Pasanisi. La prof.ssa Benagiano, proprio lo scorso mese di dicembre, ha ricevuto nella sua città, dal direttivo del locale Circolo Filatelico “Antonio Rospo”, il “Premio “Giovanni Catacchio” che annualmente viene assegnato a personaggi che amano la filatelia, un mondo di arte e di cultura senza confini di spazio, di tempo e di idee. A consegnarglielo sono stati il sindaco Fabrizio Quarto, il presidente del Circolo Filatelico Nino Bellinvia e il presidente della Consulta delle Associazioni Pino Presicci, mentre il segretario del Circolo Filatelico Nicola Fabio Assi, ha letto la motivazione: “Premio Catacchio 2016 alla raffinata e valida poetessa, scrittrice e saggista prof.ssa Antonietta Benagiano (oltre 20 i suoi libri), in primo piano nel panorama nazionale con elogi anche dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli e di noti critici (tra cui l’illustre prof. Giorgio Bàrberi Squarotti) per la sua creatività e per il continuo e validissimo impegno culturale, per l’entusiasmo con cui riesce attraverso un linguaggio concettuale, carico di densità essenziale ed espressiva, a portare a termine ogni progetto, anche in Convegni internazionali, meritando riconoscimenti e tante onorificenze”. Nella foto la prof.ssa Antonietta Benagiano.