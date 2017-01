Rigopiano. Meglio stare zitti, non sdegnarsi, altrimenti siamo sciacalli

E’ tutto un coro: dobbiamo stare in silenzio, lasciare che i soccorritori lavorino, poi potrà venire fuori tutta la nostra rabbia e il nostro sdegno, adesso no, adesso sarebbe sciacallaggio. Eh già, ma io sono sdegnatissima e arrabbiatissima adesso, in questo momento, non mi sdegno e non mi arrabbio a scoppio ritardato. E poi, se esprimo adesso tutto il mio sdegno e tutta la mia rabbia, i soccorritori si fermano, non lavorano più? Lasciate che esprima tutta la mia indignazione. Trascrivo alcune righe di un articolo appena finito di leggere e del quale riporterò il link in calce alla lettera. « La narrazione che dovrebbe passare e far breccia è quella dello straordinario ed eccezionale evento e cioè una tempesta di neve a gennaio, nel cuore dell'Appennino. Quella che, al contrario, in realtà dovrebbe essere la norma. Una viabilità praticamente azzerata anche nella principali arterie di collegamento, infrastrutture obsolete che cedono e lasciano al buio e senza acqua, per giorni, migliaia di cittadini... Effetti prevedibilissimi che hanno una sola causa: lo scientifico abbandono, da parte dello Stato dei territori montani. I tagli lineari, i parametri di Mastricht, il pareggio di bilancio, hanno condotto, nel corso degli anni, a questo risultato. Prima o poi, qualcuno avrebbe dovuto pagare il conto di tanta incuria ed abbandono. È capitato a noi. Agli allevatori che sono morti di freddo perché non c'erano le turbine. A chi, più fortunato, è restato chiuso in casa bloccato dalla neve senza luce, ma con pochi viveri se l'è cavata... manco vivessimo in pieno medio evo. Il depauperamento dei territori montani (notoriamente non un serbatoio di voti) procede silenziosamente da anni, indipendentemente dal colore politico dei governi che si sono succeduti. Presidi ospedalieri ridotti al lumicino, servizi dimezzati, sportelli che si chiudono. Poi improbabili riforme, effettuate in nome di una demagogia montante, hanno privato questi territori di quei necessari ed indispensabili anticorpi che avevano garantito i livelli minimi di assistenza. L'abolizione delle Province ed il contestuale passaggio all'ANAS di milioni di chilometri di strade si è rivelata esiziale. Lo abbiamo visto tutti. Ci hanno trattato come fossimo, appunto, figli di un dio minore».

Che dite? Meglio stare zitti? Non sdegnarsi, sennò siamo sciacalli?

Il link: https://picchionews.it/politica/figli-di-un-dio-minore