Italian Baseball League: varata la formula della stagione 2017

Le Società della Italian Baseball League, riunite a Bologna domenica 22 gennaio con il Vice Presidente della FIBS Vincenzo Mignola e la Commissione Organizzazione Gare federale, ha discusso e varato la formula del campionato 2017, che vede al via 8 formazioni.





Dopo una lunga e proficua discussione, il format deciso è una soluzione d’equilibrio presentata dalla Federazione fra la proposta iniziale di girone all’italiana con play off a 4, anticipata ai club in settimana, e quella dai club stessi elaborata, che avrebbe dato troppo spazio a una prima fase di regular season che sarebbe arrivata a fine luglio, qualificando poi tutte le squadre partecipanti per la fase successiva e deciso l’intera stagione in 5/6 settimane.





Le 2 partite per turno, come già stabilito precedentemente, potranno essere disputate fra il giovedì e la domenica.





Si parte il 13 aprile, con la prima fase della regular season che vede le squadre divise in 2 gironi composti sulla base della classifica 2016: Girone A con UnipolSai Bologna, Nettuno Baseball City, Parma Clima, Padule; Girone B con Rimini, T&A San Marino, Tommasin Padova, Novara. In questa fase si disputa un girone di sola andata, nel quale le meglio classificate del 2016 disputano 2 turni in casa e 1 in trasferta.





Nella seconda fase, tutte e 8 le formazioni si riuniscono in un girone unico, di andata e ritorno, mantenendo in classifica i risultati conseguiti nella prima fase. Si gioca fra il 4 maggio e il 12 agosto, con la sola pausa prevista per la European Champions Cup che disputa a Regensburg (Germania) fra il 7 e l’11 giugno (nel weekend precedente tutte le partite delle squadre IBL coinvolte, Bologna, Rimini e San Marino, si giocano giovedì 1 e venerdì 2 giugno).





Le migliori 4 squadre sono ammesse ai playoff scudetto, giocati con serie al meglio delle 5 e le semifinali programmate il 18, 19, 22 e, se necessario, 23 e 26 agosto; quindi le Italian Baseball Series l’1, 2, 5 e, se necessario, 6 e 9 settembre.





Contemporaneamente ai play off di campionato, si disputano i primi 2 turni di Coppa Italia, che coinvolgono le squadre via via eliminate dalla IBL, con serie al meglio delle 5 disputate: 2 nel primo sabato, 2 nel secondo sabato e l’eventuale bella la domenica a seguire. Terminato il campionato, le 2 finaliste delle IBS si uniscono alle 2 emergenti dai 2 turni precedenti nella Final Four di Coppa Italia, da giocare il 16 e 17 settembre, in sede che sarà definita nella Consulta IBL di giugno.

Dal 25 giugno al 5 luglio, sarà riaperto il mercato degli Atleti di Scuola Italiana, con la possibilità per le squadre IBL di tesserare un massimo di 2 giocatori provenienti da altre categorie.