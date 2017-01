IL FALLIMENTO DEL MAIE. El MAIE, cuando la realidad demuestra lo que es el fracaso

di Carmelo Cicala Presidente di INSIEME per gli italiani

IL FALLIMENTO DEL MAIE DI RICARDO MERLO

En las últimas Elecciones Políticas los referentes del MAIE hicieron circular en el bastión que los llevó a la Cámara, la República Argentina, un Programa político de las propuestas para el periodo 2013-2019. La plataforma estaba compuesta por siete Puntos [imagen adjunta] de los cuales no han cumplido con ninguno no obstante aun falta un año para el término de la actual Legislatura por lo que en un febril trabajo podrían cumplir con esos 7 puntos que en cuatro años no han podido. Los puntos además de genéricos y erráticos están muy lejos de las necesidades reales de los ciudadanos italianos y de las posibilidades ciertas de Italia de responder. El diputado Merlo está en la cámara desde el año 2006, es decir, diez años continuados en los que a juzgar por los informes de Montecitorio y análisis serios del trabajo parlamentario ha sido bajísimo rayano a lo nulo por lo que estamos ante la puerta de cambiar esta triste realidad en las próximas Elecciones Políticas para cambiar no sólo eligiendo a nuevas personas sino gente que realmente tenga vocación para trabajar por la colectividad y no el de crear una red personalista en todo el Mundo como lo es el MAIE que es ‘con Merlo’ porque sin él no es posible lo que da la pauta de lo insustancial y débil de la agrupación política en la que está trabajando con los peores vicios del populismo. Creo que somos grandes y conscientes de que una vez por todas tenemos que cambiar y avanzar para ello tenemos que presentar propuestas atadas a la realidad y por sobre todo: gestionar para los ciudadanos italianos cosas concretas NO promesas de un trasnochado.

Reconocemos que lo que sí han hecho y con mucho énfasis es dedicarse a recorrer el Mundo para ir armando el MAIE (siempre ‘con Merlo’) en diferentes continentes y países con los recursos que el estado italiano pone al alcance de los legisladores electos para trabajar para la colectividad que los eligió para presentar propuestas y trabajar en Montecitorio para el bien de sus conciudadanos y no para aventuras políticas pues de la manera en que ha ‘trabajado’ el MAIE estaremos poniendo en jaque la misma posibilidad de que los ciudadanos italianos podamos seguir eligiendo a nuestro representantes en el Parlamento. Cosa que será un desastre y habría un responsable de ello.