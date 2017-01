Il calcio: molto più di uno sport



Dietro le mille emozioni che regala il calcio c'è un mondo difficile che ha bisogno di essere raccontato e spiegato e per far ciò occorre una profonda preparazione professionale.

Per questo il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione ha strutturato il primo Master in Teoria e tecnica di cronaca calcistica, che offre la possibilità, attraverso lezioni in aula e pratica sul campo, di imparare tutti gli aspetti che chi vuole raccontare questo mondo deve conoscere.

Come si fa una radiocronaca o una telecronaca. Come si monta un servizio o come si realizza una trasmissione televisiva. Quali sono le fonti ufficiali e quelle secondarie del settore. Come si prepara un’intervista. Come si scrive un articolo per la carta stampata o per un portale internet. Questo e molto altro verrà insegnato da docenti qualificati, giornalisti, tecnici, operatori, atleti e dirigenti di società di calcio professionistiche, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.



Al termine del Corso, ai due migliori partecipanti, sarà assicurato uno stage presso alcune importanti redazioni giornalistiche sportive.

Obiettivi

Alla fine del percorso didattico il partecipante sarà in grado di redigere articoli per la carta stampata, lanci di agenzia, realizzare una trasmissione radiofonica, una trasmissione televisiva, scrivere per siti internet.

La didattica sarà corredata da lezioni di dizione, per un corretto uso del linguaggio, lezioni di montaggio e di grafica per conoscere e utilizzare i programmi e le tecniche che il giornalista deve impiegare nel lavoro quotidiano.

Didattica

La didattica sarà composta da 81 ore di lezioni teorico pratiche in aula e 40 ore di lavoro sul campo, presso redazioni giornalistiche.



Le lezioni in aula sono suddivise in tre macro aeree.

Nella prima macro area si affronteranno quelle nozioni che chi vuole avvicinarsi alla professione giornalistica non può non conoscere. L’uso corretto delle fonti per un giornalista sportivo, la deontologia ed il diritto sportivo, norme e regolamenti.

Nella seconda macro area l’attenzione sarà concentrata sulle peculiarità dei diversi media. Ogni medium (carta stampata, radio, televisione, internet) ha delle caratteristiche ed un linguaggio specifico da utilizzare. Chi vuole intraprendere questa professione deve conoscerne le differenze e saper correttamente usare il linguaggio.

Nella terza macro area si entrerà nello specifico degli aspetti pratici, con lezioni sul come fare un’intervista, una radiocronaca o una telecronaca, lezioni di speakeraggio e la simulazione di trasmissioni radiofoniche e televisive.